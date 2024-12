ChatGPT Canvas disponibile per tutti, con nuove funzionalità

In occasione delle feste natalizie, OpenAI ha deciso di stupire i suoi utenti con 12 giorni di dirette streaming e lanci di nuove funzionalità. L’evento “12 days of OpenAI“, iniziato il 5 dicembre, porterà ogni giorno una sorpresa, grande o piccola che sia.

Canvas per tutti e integrazione con GPT-4o

La notizia più succosa arriva proprio oggi. Come si legge sulla pagina di supporto, ChatGPT Canvas, l’interfaccia visuale inizialmente disponibile solo in beta per gli abbonati ChatGPT Plus, diventa accessibile a tutti gli utenti web, indipendentemente dal piano. Non solo: Canvas è ora integrato nativamente in GPT-4o, il che significa che basterà richiamarlo senza dover selezionare il modello.

Canvas ora supporta i GPT personalizzati ed è in grado di eseguire codice Python al suo interno, permettendo a ChatGPT di risolvere bug e svolgere altri compiti di programmazione. Sono state aggiunte anche delle funzionalità molto comode, come la casella degli strumenti del compositore di prompt, che consente di chiedere a ChatGPT di creare un nuovo canvas nel prompt.

È possibile anche apportare modifiche con Canvas semplicemente chiedendole nella chat. Inoltre, si può selezionare parte del contenuto evidenziando il testo o utilizzare l’icona del commento del blocco per selezionare un intero blocco di paragrafi. In questo modo si aprirà un input in cui è possibile fornire indicazioni su cosa spiegare o modificare nella sezione selezionata.

E alla fine arriva Sora, il generatore di video AI di OpenAI

Dopo mesi di attesa, OpenAI ha finalmente lanciato Sora Turbo, la versione potenziata del suo modello per la generazione di video. Il generatore permette di creare video a partire da altri video, da testi e molto altro. Peccato che per ora Sora non è disponibile in Italia e sia accessibile solo negli Stati Uniti agli abbonati ChatGPT Plus e Pro.

La diretta ha mostrato Sora all’opera, generando video realistici e di grande impatto a partire da semplici prompt. È stata presentata anche Storyboard, uno strumento per generare input per ogni fotogramma di una sequenza video.

Il debutto di ChatGPT Pro e il modello o1 completo

Nel primo giorno dell’evento, OpenAI ha presentato due grosse novità: ChatGPT Pro, un nuovo tipo di abbonamento per i super-utilizzatori, e la versione completa del suo modello o1. Quest’ultima promette di sbagliare il 34% in meno rispetto alla preview, di ragionare il 50% più velocemente e di accettare immagini in input per un ragionamento multimodale.

ChatGPT Pro, invece, offre accesso illimitato ai migliori modelli di OpenAI, inclusa la modalità pro di o1 per risolvere i problemi scientifici e matematici più ardui. Il prezzo? 200 dollari al mese.