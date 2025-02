In meno di due anni, ChatGPT è diventato uno dei prodotti di punta dell’internet globale, con 300 milioni di utenti mensili in tutto il pianeta e 1 miliardo di messaggi inviati al chatbot ogni giorno. Di conseguenza, il chatbot è ormai presente in molti telefoni, dove gli utenti gli pongono domande su qualsiasi cosa. E persino, per alcuni, sulle malefatte che hanno in mente… Alla fine, si è rivelato fatale per un giovane delinquente!

Studente chiede a ChatGPT di evadere la giustizia e finisce in prigione

Internet non dimentica nulla. E anche il vostro chatbot! Basta chiederlo al 19enne appena condannato dal Tribunale penale di Orléans.

Il ragazzo ha organizzato un appuntamento romantico con la sua vittima diciassettenne, che lo ha condotto a casa della sua preda, dove l’ha costretta a consegnargli diversi oggetti di valore, tra cui un iPad, un MacBook e un portafoglio Louis Vuitton.

Tra gli oggetti rubati c’era anche un paio di cuffie Airpods, che la polizia è riuscita a geolocalizzare e a rintracciare. L’aggressore ha ammesso alcuni dei reati commessi, ma ha spiegato che l’attacco era stato provocato dalle azioni troppo entusiastiche della sua vittima gay. “Volevo solo sapere perché gli uomini e non le donne. E ho portato con me una pistola a pallini per difendermi, non si sa mai”, ha detto alla corte.

Incastrato da ChatGPT

Solo che esaminando il suo telefono, la polizia ha potuto accedere alla cronologia delle sue conversazioni con ChatGPT. E ha potuto leggere come il giovane avesse premeditato il suo attacco, chiedendo al chatbot di produrre scenari che giustificassero la sua estorsione, nonché il tipo di pena che avrebbe potuto affrontare. La sua difesa è crollata e il tribunale lo ha condannato a tre anni di carcere, diciotto dei quali sospesi. Dopo il verdetto è stato immediatamente incarcerato.