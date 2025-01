Nel caos generato da DeepSeek, OpenAI annuncia ChatGPT Gov

Proprio nei giorni in cui la startup cinese DeepSeek getta nel panico la Silicon Valley e solleva legittime perplessità sui maxi investimenti degli USA in campo AI, OpenAI annuncia il debutto di ChatGPT Gov. Come si può intuire già dal nome, si tratta di una versione del servizio indirizzata espressamente ed esclusivamente alle agenzie governative statunitensi.

ChatGPT Gov arriva nella settimana di DeepSeek

Molte delle caratteristiche incluse sono quelle già viste in azione nella versione Enterprise del chatbot, disponibile da ormai oltre un anno e mezzo, dall’agosto 2023. In più, implementa funzionalità dedicate che permettono agli addetti ai lavori di gestire in modo efficace la sicurezza e la privacy dei dati, in modo pienamente conforme ai requisiti richiesti.

Attraverso gli strumenti di ChatGPT Gov, le amministrazioni a stelle e strisce possono distribuire i modelli AI di OpenAI sull’infrastruttura cloud di Azure a cui fanno riferimento gli enti istituzionali.

Tornando a DeepSeek, la startup ha ricevuto i complimenti di Sam Altman per il lavoro svolto. Anche il presidente Donald Trump, che proprio nei giorni scorsi ha firmato un ordine esecutivo sul tema, ha commentato quanto sta accadendo, definendolo un campanello d’allarme . I progressi mostrati da un piccolo team di ricercatori del Dragone ha fatto tremare i big americani. Non a caso, l’annuncio odierno di OpenAI si apre con queste parole.

Riteniamo che l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte del governo degli Stati Uniti possa aumentare l’efficienza e la produttività e sia fondamentale per mantenere e migliorare la leadership globale dell’America in questa tecnologia.

Il post condiviso sul blog ufficiale include poi alcune informazioni interessanti per capire come l’intelligenza artificiale generativa abbia fatto breccia nelle istituzioni USA. Dallo scorso anno, più di 90.000 utenti appartenenti a enti federali, statali o agenzie governative locali, hanno inviato in totale oltre 18 miliardi di messaggi a ChatGPT durante la loro attività personale. Tra gli altri, lo hanno fatto l’Air Force Research Laboratory⁠, il Los Alamos National Laboratory, lo State of Minnesota’s Enterprise Translations Office e il Commonwealth of Pennsylvania⁠.