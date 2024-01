ChatGPT può parlare con i GPTs: come funziona

L’ennesima dimostrazione di quanto OpenAI stia puntando sui GPTs è appena giunta, sotto forma di una funzionalità al momento riservata agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento alle formule premium di ChatGPT. È quella che rende possibile interpellare gli agenti IA all’interno delle conversazioni intrattenute con il chatbot. Come? Semplicemente richiamandoli con una citazione, digitando @ per poi selezionare quello corretto dall’elenco che compare.

A darne l’annuncio è stata l’organizzazione guidata da Sam Altman, con il post su X riportato qui sotto che mostra una breve demo. Ogni GPT chiamato in causa acquisirà immediatamente la piena comprensione del contesto, anche di ciò che è già avvenuto prima del suo ingresso.

You can now bring GPTs into any conversation in ChatGPT – simply type @ and select the GPT.

This allows you to add relevant GPTs with the full context of the conversation. pic.twitter.com/Pjn5uIy9NF

— OpenAI (@OpenAI) January 30, 2024