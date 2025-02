ChatGPT: in arrivo GPT-4.5, il lancio è vicino?

OpenAI non ha intenzione di dormire sugli allori. Sta già lavorando alla prossima evoluzione della sua IA di punta: GPT-4.5. E se i rumors sono veri, il lancio sarebbe imminente, anzi imminentissimo.

In arrivo GPT-4.5?

Attualmente, ChatGPT funziona con il modello GPT-4o. Ma presto potrebbe passare alla marcia superiore con GPT-4.5. Alcuni utenti della versione beta hanno notato un misterioso pulsante che li invita a testare un’anteprima di questo nuovo modello. Purtroppo, per ora il pulsante è inattivo, ma lascia presagire l’arrivo imminente di GPT-4.5.

I just got this on the android app! I think it's a big but 4.5 seems imminent pic.twitter.com/pdzCAk5IKT — Dylan Neve (@DylanNeve10) February 26, 2025

Altro indizio che non mente: Sam Altman, il grande capo di OpenAI, ha lui stesso menzionato GPT-4.5 sul social network X. Secondo lui, questo nuovo modello si avvicinerebbe di più a un’AGI, un’intelligenza artificiale generale in grado di ragionare come un essere umano. Niente male!

Ma attenzione, non tutti potranno godere di questa versione di ChatGPT fin dal lancio. Si mormora che GPT-4.5 sarà inizialmente riservato agli abbonati ChatGPT Pro, che sborsano 200 dollari per avere accesso alle ultime novità. Gli altri dovranno portare pazienza.

Verso un’esperienza più fluida e intuitiva

Ma OpenAI non si ferma a GPT-4.5. L’azienda ha ambizioni più grandi: semplificare l’esperienza utente su ChatGPT. Basta confusione tra i vari modelli (GPT-4o per i compiti base, o1 per i ragionamenti complessi…). Spazio a un chatbot AI unificato.

È questa la promessa di GPT-5, il modello che succederà a GPT-4.5. Questa futura AI integrerà direttamente le capacità di ragionamento avanzato, senza che l’utente debba scegliere un modello specifico. Sarà abbastanza intelligente da adattare il suo livello di riflessione in base alla richiesta. Su misura per ogni conversazione.