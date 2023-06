ChatGPT per iOS migliora su iPad e chiama Siri

Grazie all’aggiornamento appena rilasciato, l’applicazione iOS di ChatGPT introduce oggi alcuni miglioramenti significativi: tra questi, trovano posto un migliore supporto agli schermi dei tablet della linea iPad e l’integrazione con l’assistente virtuale Siri di Apple. Si tratta della release 1.2023.152, già in download sulla piattaforma App Store.

Le novità di ChatGPT su iOS per iPad e Siri

Ricordiamo che l’installazione è consentita su iPhone e iPad, anche in Italia, da fine maggio. Con l’update di oggi, OpenAI interviene su alcuni aspetti chiave, per migliorare la qualità generale dell’esperienza fornita e per velocizzare alcune operazioni, presumibilmente dopo aver raccolto e valutato i feedback degli utenti. Riportiamo di seguito in forma tradotta il changelog fornito dalla software house, per capire quali siano le novità integrate.

Compatibilità iPad: l’applicazione ora trae vantaggio dall’intero schermo di iPad;

supporto drag and drop: i messaggi individuati possono essere trascinati e rilasciati in altre applicazioni;

integrazione con Siri e Comandi Rapidi: ChatGPT può ora essere utilizzato direttamente con Siri e Comandi Rapidi.

L’aggiornamento precedente di ChatGPT per iOS risale al 25 maggio, quando sono stati introdotti il supporto alle lingue che si leggono da destra a sinistra, all’input vocale e alla cancellazione della cronologia. Così, il chatbot continua il suo percorso di evoluzione.

Manca ancora all’appello l’applicazione dedicata ad Android, ma l’attesa potrebbe essere ormai quasi giunta agli sgoccioli. Non sappiamo quando sarà rilasciata, OpenAI non ha mai reso nota una data di uscita in via ufficiale, ma nelle scorse settimane ha promesso un rilascio a breve, dunque i tempi potrebbero essere ormai maturi.

Utenti Android, siete i prossimi! ChatGPT arriverà presto sui vostri dispositivi.

Ad ogni modo, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, è possibile interpellare l’intelligenza artificiale, per sottoporle domande e richieste, semplicemente aprendo il browser e digitando l’indirizzo chat.openai.com, eseguendo poi il login e dando il via all’interazione.