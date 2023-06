Un chatbot IA (come ChatGPT) anche per Instagram

Un po’ come ChatGPT, ma dentro Instagram: la piattaforma di Meta nata per la condivisione delle fotografie, e che poi ha abbracciato i contenuti video, potrebbe presto avere un chatbot IA tutto suo. Stando a quanto riportato dal solito Alessandro Paluzzi, noto sviluppatore e leaker italiano, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg avrebbe già avviato la fase di test necessaria per arrivare all’integrazione della funzionalità. Sarà in grado di rispondere alle domande degli utenti e di fornire suggerimenti.

Il dettaglio più interessante tra quelli svelati riguarda la possibilità di scegliere fra 30 personalità differenti, dando così il via a interazioni di vario tipo, ognuna caratterizzata da un proprio tono e stile. L’intelligenza artificiale potrà essere interpellata anche durante le conversazioni con gli altri, semplicemente citandola con un @. Una dinamica simile a quella su cui poggia My AI di Snapchat, introdotto a fine aprile, ma non accolto nel migliore dei modi dalla community.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023