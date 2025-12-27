ChatGPT: pubblicità nelle risposte in arrivo?

Da alcuni mesi circolano indiscrezioni sull’inserimento della pubblicità in ChatGPT. Sono stati trovati anche riferimenti nel codice dell’app Android. Secondo le fonti di The Information, OpenAI potrebbe mostrare inserzioni nelle risposte del chatbot.

Pubblicità nella barra laterale di ChatGPT?

A fine novembre erano stati trovati alcuni indizi nel codice di ChatGPT per Android (versione beta). C’erano stringhe inequivocabili come “ ads “, “ search ad ” e “ search ads carousel “, che sembrano indicare la visualizzazione di contenuti sponsorizzati, simili quelli mostrati da Google nella pagina delle risposte del motore di ricerca.

Ovviamente dovrebbero essere inseriti solo nella versione gratuita di ChatGPT (anche se in ChatGPT Plus sono recentemente apparsi “suggerimenti di shopping”). OpenAI aveva smentito l’arrivo della pubblicità. L’azienda guidata da Sam Altman è attualmente impegnata nello sviluppo di modelli AI migliori per cercare di contrastare le superiori capacità di Gemini 3 Pro, ma l’inserimento della pubblicità nell’interfaccia del chatbot è stata solo posticipata.

Secondo le fonti di The Information, gli investitori avrebbero chiesto a OpenAI di monetizzare la versione gratuita di ChatGPT. Un’opzione potrebbe essere la visualizzazione degli annunci in una barra laterale accanto alle risposte del chatbot. I dirigenti dell’azienda californiana avrebbero avviato discussioni sul formato delle inserzioni e possibili partnership.

La pubblicità potrebbe essere abbinata ai suggerimenti. Ad esempio, se un utente chiede informazioni su una maratona, ChatGPT fornirà la risposta e mostrerà inserzioni di scarpe. OpenAI otterrebbe quindi una percentuale per ogni acquisto effettuato sulla base dei consigli. Secondo The Information, l’azienda californiana potrebbe anche usare l’intelligenza artificiale per generare gli annunci.

Un portavoce di ChatGPT ha confermato le indiscrezioni:

Man mano che ChatGPT diventa più potente e ampiamente utilizzato, stiamo cercando modi per continuare ad offrire più informazioni a tutti. In questo contesto, stiamo esplorando come potrebbero apparire gli annunci pubblicitari nel nostro prodotto. Le persone hanno un rapporto di fiducia con ChatGPT e qualsiasi approccio sarà progettato per rispettare tale fiducia.

L’obiettivo è quindi mostrare inserzioni senza rovinare l’esperienza d’uso. C’è anche un problema di privacy. Per la pubblicità personalizzata verrebbero usate le conversazioni private. OpenAI dovrebbe chiedere il permesso per la raccolta dei dati e l’invio a terze parti (inserzionisti), altrimenti rischia l’avvio di indagini, soprattutto in Europa.