 ChatGPT e Roblox nel mirino dell'UE, potrebbero diventare VLOP
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ChatGPT e Roblox nel mirino dell'UE, potrebbero diventare VLOP

La Commissione europea sarebbe pronta a classificare ChatGPT e Roblox come VLOP, obbligandole a soddisfare i requisiti previsti dal DSA.
ChatGPT e Roblox nel mirino dell'UE, potrebbero diventare VLOP
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La Commissione europea sarebbe pronta a classificare ChatGPT e Roblox come VLOP, obbligandole a soddisfare i requisiti previsti dal DSA.
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Presto, anche ChatGPT e Roblox potrebbero finire nell’elenco delle VLOP (very large online platform) compilato dalla Commissione Europea. Nella lista finiscono le piattaforme che superano la soglia dei 45 milioni di utenti all’interno del territorio Ue, chiamate a soddisfare tutti i requisiti definiti nel Digital Services Act.

ChatGPT e Roblox nella lista delle VLOP?

Tra gli obblighi previsti ci sono la valutazione periodica dei rischi, l’adozione di misure per mitigarli, la conduzione di audit indipendenti, la trasparenza sugli algoritmi impiegati e sulle strategie legate alle attività pubblicitarie. In particolare, le realtà designate devono attuare una politica di tipo notice and action per quanto riguarda la rimozione dei contenuti illegali. In caso di mancata conformità, le aziende rischiano sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale. Tra quelle già multate ci sono AliExpress (Alibaba) per 550 milioni di euro e X di Elon Musk per 120 milioni di euro.

Il rumor a proposito della nomina di ChatGPT e Roblox a VLOP arriva da Bloomberg, che ha ottenuto l’informazione da parte di una persona ritenuta a conoscenza dell’intenzione di Bruxelles. La designazione dovrebbe avvenire già nel mese di agosto.

Le very large online platform attive in Europa

Secondo l’attuale lista definita dalla Commissione europea, queste sono le piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi presenti e attive nel Vecchio continente. Tra parentesi la società che le controlla.

  • AliExpress;
  • App Store (Apple);
  • Pornhub (Aylo Freesites);
  • Booking.com;
  • Google Search (Google Ireland);
  • Google Play (Google Ireland);
  • Google Maps (Google Ireland);
  • Google Shopping (Google Ireland);
  • YouTube (Google Ireland);
  • SHEIN (Infinite Styles Services);
  • LinkedIn (LinkedIn Ireland);
  • Facebook (Meta Platforms Ireland);
  • Instagram (Meta Platforms Ireland);
  • Bing (Microsoft Ireland);
  • XNXX (KNK Associates);
  • Pinterest (Pinterest Europe);
  • Snapchat (Span B.V.);
  • Stripchat (Technius);
  • TikTok (TikTok Technology);
  • Temu (Whaleco Technology);
  • XVideos (WebGroup Czech Republic);
  • WhatsApp (WhatsApp Ireland);
  • Wikipedia (Wikimedia Foundation);
  • X (X Internet);
  • Zalando.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 30 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 lug 2026
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