ChatGPT salva la vita a un utente che stava per avere un infarto

Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale sorprende nel campo della salute, anche se gli esperti ci ricordano l’importanza di consultare sempre gli operatori sanitari per una diagnosi medica. Tuttavia, l’AI è a volte è più perspicace di molti medici e può persino prevenire le malattie. Ed è proprio quello che ha scoperto uno dei suoi utenti.

Tutto è iniziato intorno alle 2 di notte, quando l’utente di Reddit Sinebiryan stava lavorando. Sentendo un’insolita fitta al petto, ha inizialmente attribuito questi sintomi allo stress da lavoro e alla mancanza di sonno. “Ho pensato che probabilmente era dovuto all’eccesso di caffeina“, spiega nel post. Ma per curiosità ha deciso di descrivere i suoi sintomi a ChatGPT.

ChatGPT riconosce i sintomi dell’infarto e previene una tragedia

La risposta del chatbot di OpenAI ha sorpreso l’utente per la sua rilevanza e serietà. Invece di dare una risposta generica, ChatGPT ha iniziato a fare domande specifiche su altri potenziali sintomi, tra cui il respiro affannoso e la sudorazione. Di fronte alle risposte positive dell’utente, l’AI ha consigliato vivamente di recarsi immediatamente al pronto soccorso, ventilando la possibilità di un “evento cardiaco“.

Sebbene inizialmente scettico, l’utente ha seguito il consiglio. E la decisione alla fine si è rivelata di cruciale importanza. Quando è arrivato in ospedale, infatti, i medici gli hanno confermato che era effettivamente nelle prime fasi di un attacco cardiaco. “I medici mi hanno detto che se avessi aspettato solo un’altra ora, le cose sarebbero andate molto diversamente.” – ha aggiunto l’utente.

L’intelligenza artificiale nell’assistenza sanitaria

Questa storia solleva delle domande sull’uso dell’AI nell’assistenza sanitaria preventiva. Mentre conosciamo già il potenziale salvavita degli smartwatch come l’Apple Watch o le funzioni di rilevamento degli incidenti, questo caso suggerisce che l’intelligenza artificiale conversazionale potrebbe svolgere un ruolo cruciale anche in alcune situazioni di emergenza.

È chiaro che ChatGPT non può e non deve essere considerato uno strumento diagnostico, poiché non è un medico, ma potrebbe convincere le persone più riluttanti a farsi visitare da un medico.