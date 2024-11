ChatGPT per Windows disponibile per tutti gli utenti

Finalmente ChatGPT per Windows è disponibile per tutti! L’app desktop, che prima era un’esclusiva per gli utenti ChatGPT Plus, Team, Enterprise e Edu, ora apre le porte a tutti gli utenti.

Disponibile per tutti gli utenti l’app ChatGPT per Windows

Da quando ha fatto il suo debutto a ottobre, l’app ChatGPT per Windows ne ha fatta di strada. Con l’ultimo aggiornamento, si può scattare una foto con la webcam del proprio PC o laptop e allegarla direttamente alla conversazione con ChatGPT. E se il testo è troppo piccolo o troppo grande, niente paura. Basta usare le scorciatoie da tastiera Ctrl + o Ctrl – per regolarlo come si vuole. Inoltre, ChatGPT ha aggiunto una nuova impostazione per personalizzare la scorciatoia per aprire la finestra companion e il pulsante nelle Impostazioni per controllare se ci sono aggiornamenti.

The ChatGPT desktop app for Windows is now available for all users 🖥️ Get faster access to ChatGPT with the Alt + Space shortcut, and use Advanced Voice Mode to chat with your computer and get hands-free answers while you work.https://t.co/UzTM7ZGRpt pic.twitter.com/hQ2kyUELpI — OpenAI (@OpenAI) November 14, 2024

La modalità vocale avanzata entra in scena

Giusto qualche settimana fa, OpenAI ha rilasciato un aggiornamento per l’app ChatGPT per Windows che supporta la modalità vocale avanzata. In parole povere, ora si può conversare con ChatGPT in modo più naturale e in tempo reale, come se stessi parlando con un amico. E se all’utente viene in mente qualcosa che ha detto in una chat precedente, nessun problema. Può cercare nella cronologia delle chat.

ChatGPT si integra con le app per il Mac

Ma le sorprese non finiscono qui. OpenAI ha annunciato che l’app desktop ChatGPT per macOS ora può integrarsi con alcune app sul desktop. In pratica, ChatGPT può leggere, capire e scrivere in strumenti di codifica come VS Code, Xcode, Terminal e iTerm2. OpenAI inoltre promette di aggiungere il supporto per ancora più app in futuro.

Purtroppo, questa nuova funziona su macOS è un’esclusiva per gli utenti ChatGPT Plus e Team. Ma OpenAI ha promesso di portare questa funzionalità anche agli utenti ChatGPT Enterprise e Edu nelle prossime settimane.