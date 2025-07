Chelsea-PSG: come e quando vedere la finale del Mondiale per Club Gratis

Questa sera, domenica 13 luglio 2025, alle 21:00 si gioca la finale del Mondiale per Club 2025: Chelsea-PSG. Un match attesissimo, arrivato dopo quasi un mese di incontri e sfide sorprendenti. Se abbiamo chiaro il quando si giocherà questa finale dobbiamo ancora scoprire dove vederla. Segui la diretta streaming gratis su DAZN.

Grazie a questa piattaforma streaming live e on demand puoi accedere a questo evento senza dover pagare nulla. Il match si giocherà al MetLife Stadium in New Jersey. Questa occasione ci servirà per abituarci alla prossima sede del Mondiale del 2026 che sarà la stessa. Lo stadio può ospitare fino a 82.500 spettatori ed è la casa dei New York Jets e dei New York Giants in NFL.

Per guardare la diretta della finale del Mondiale per Club 2025 tra Chelsea-PSG senza abbonamento dovrai accedere a DAZN da questo link. Sarà un’occasione interessante per godersi uno spettacolo sicuro e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria di questo torneo di fama mondiale.

Chelsea-PSG: la finale del Mondiale per Club è su DAZN

Non perderti quindi la diretta della finale del Mondiale per Club 2025 tra Chelsea-PSG gratis su DAZN.

Le due squadre arrivano da un ottimo percorso. Vediamo quello del Chelsea, secondo nel gruppo D.

Chelsea-LAFC 2-0

Flamengo-Chelsea 2-1

Esperance-Chelsea 0-3

Benfica-Chelsea 1-4 dts

Palmeiras-Chelsea 1-2

Fluminense-Chelsea 0-2

Il PSG, invece, ha chiuso al primo posto nel suo girone. Ecco le partite che ha giocato.

PSG-Atletico Madrid 4-0

PSG-Botafogo 0-1

Seattle Sounders-PSG 0-2

PSG-Inter Miami 4-0

PSG-Bayern 2-0

PSG-Real Madrid 4-0

Come si suol dire, che vinca il migliore. Nessuna delle italiane è riuscita ad arrivare in finale. Il posto se lo sono preso e meritato “Inghilterra” e “Francia” i cui rispettivi club si stanno per sfidare in un incontro che sicuramente non risparmierà colpi di scena e grandi emozioni.

Non perderti la finale del Mondiale per Club 2025 tra Chelsea-PSG stasera alle ore 21:00. Segui la diretta streaming gratis su DAZN.