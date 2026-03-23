Chi sviluppa Windows 11 odia l'account Microsoft obbligatorio...

Quando si installa Windows 11, il sistema costringe a creare o collegare un account Microsoft prima di poter usare il proprio computer. Sinceramente, è una cosa un po’ antipatica non poter configurare un semplice profilo locale offline, e anche chi sviluppa Windows lo odia.

Scott Hanselman, vicepresidente di Microsoft che sta lavorando al miglioramento di Windows 11, ha risposto su X a un utente che chiedeva la rimozione dell’account Microsoft obbligatorio durante la configurazione iniziale. La sua risposta: Odio anche io quella cosa. Ci sto lavorando.

Windows 11 senza account Microsoft? Un ingegnere dice che ci sta lavorando

Che un VP di Microsoft dica pubblicamente di odiare una funzionalità del proprio prodotto è insolito. Di solito le dichiarazioni dei dipendenti Microsoft sono sempre molto diplomatiche e non così schiette. Per quanto possa far piacere però, una dichiarazione personale di un ingegnere non è una decisione aziendale.

Ya I hate that. Working on it — Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) March 20, 2026

L’account Microsoft obbligatorio non cambierà finché i dirigenti responsabili non lo permetteranno. E l’account obbligatorio non è un bug o una svista, è una scelta deliberata di Microsoft per spingere gli utenti nel proprio ecosistema di servizi cloud, OneDrive, sincronizzazione e raccolta dati.

Microsoft prova a riconquistare la fiducia degli utenti, ma la strada è tutta in salita

La dichiarazione arriva nella stessa settimana in cui Microsoft ha annunciato una serie di cambiamenti per riconquistare la fiducia degli utenti: la possibilità di spostare la barra delle applicazioni, aggiornamenti Windows meno invasivi, miglioramenti di prestazioni. Ma l’account obbligatorio non era nella lista.

Per ora, chi vuole installare Windows 11 con un profilo locale deve ricorrere ancora ai soliti trucchetti: il comando OOBE\bypassnro durante la configurazione iniziale, strumenti di terze parti come Rufus per creare una chiavetta USB che aggiri il requisito, o altri stratagemmi che presuppongono che l’utente sappia cosa sta facendo.

Il fatto che per usare il proprio computer senza un account cloud servano trucchi da smanettoni, nel 2026, resta una delle scelte più impopolari nella storia recente di Windows. Almeno adesso sappiamo che anche chi lavora su Windows la pensa così. Una magra consolazione.