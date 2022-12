Chiamate e internet senza limiti? Passa a Vodafone Casa

Ci sono categorie di utenti che necessitano a casa di chiamate e internet senza limiti. I motivi sono molteplici: lavoro in smart working, uso continuo dello streaming per vedere vari contenuti e necessità di chiamare dal telefono fisso.

Se alle chiamate e alla connessione internet illimitate si aggiunge anche un costo dell’abbonamento ultra conveniente, meglio ancora.

Ovviamente, la velocità di connessione è fondamentale per poter navigare, lavorare o guardare i contenuti in streaming senza interruzione o ritardi di caricamento pagine.

Quale gestore attualmente è in grado di garantire tutto questo? Vodafone, senza dubbio. Vediamo i dettagli delle offerte e i costi.

Chiamate e internet senza limiti con Vodafone: le offerte

La prima offerta Vodafone Casa è Internet Unlimited, la quale consente di avere chiamate e internet senza limiti a 27,90 euro al mese.

La velocità di connessione fino a 2.5 GBPS in download è garantita dalla copertura di rete in FTTH. Il consiglio, prima di attivare il servizio in questa pagina, è di verificare la copertura chiamando gratuitamente al numero 02 829 503 14.

Nell’offerta è compreso il costo di attivazione, che è di 5 euro al mese, e il modem con WiFi Optimizer, il quale è a titolo gratuito in sconto merce, a patto che l’abbonamento rimanga attivo almeno per 24 mesi.

Questa offerta è soggetta a sconto per coloro che sono già clienti Vodafone Mobile, i quali andranno a pagare 22,90 euro al mese anziché 27,90 euro.

L’altra offerta che prevede internet illimitato e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali è Internet Unlimited V-Max, che ha un costo di 32,90 euro al mese. Ecco cosa offre:

Modem con Wi-Fi Optimizer in comodato d’uso gratuito;

Super Wi-Fi Extender per connettersi in ogni angolo della casa;

Rete Sicura Family per proteggere tutti i dispositivi connessi alla rete domestica da virus e siti dannosi, a cui si aggiunge anche il Parental Control per consentire ai più piccoli di navigare in sicurezza.

Queste offerte possono essere sottoscritte accedendo QUI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.