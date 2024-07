Chiamate e messaggi spam: scende in campo il servizio Incogni

Ricevere ogni giorno decine di chiamate e messaggi spam può portare a numerosi problemi. Oltre ad arrecare un fastidio più o meno marcato, le telefonate indesiderate e i messaggi ingannevoli sono spesso e volentieri l’anticamera di una truffa.

Per fermare tutto questo, è necessario affidarsi a una soluzione che ha dimostrato nel corso degli anni di essere la più efficace tra quelle proposte in commercio. Ci stiamo riferendo a Incogni, il servizio sviluppato da Surfshark VPN, gli stessi creatori di Surfshark, VPN leader del mercato. A tal proposito, segnaliamo che sul sito ufficiale è in corso un’offerta che consente di risparmiare la metà del prezzo rispetto a quello di listino.

Come bloccare chiamate e messaggi spam con Incogni

Alla base delle chiamate e dei messaggi indesiderati c’è quasi sempre la cessione involontaria dei propri dati personali. Informazioni che vengono recuperate da società chiamate broker di dati, che a loro volta le rivendono a società terze per trarne profitto. Nel frattempo, quest’ultime iniziano a bombardare di telefonate e SMS o e-mail le ignare vittime.

Incogni nasce proprio per “curare” il problema alla radice, cioè richiedere ai data broker l’eliminazione delle informazioni personali di cui sono venuti in possesso. Nello specifico, una volta che ci si iscrive al programma, bisogna indicare i dati che si vogliono cancellare, dopodiché Incogni consulta i broker menzionati in precedenza per chiedere la loro rimozione. I controlli sono periodici, in modo da poter intervenire in maniera tempestiva qualora queste società rientrino in possesso dei dati cancellati in precedenza.

Puoi attivare Incogni in offerta a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro. Inoltre, è possibile beneficiare del rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto qualora il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.