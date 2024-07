Chiamate spam e robocall: ecco come risolvere il problema con questo tool

Quante volte hai già chiesto all’operatore di un call center di smettere di fare stalking telefonico? Le chiamate spam e robocall sembrano un’epidemia incontrollabile. Secondo alcuni studi, il 70% degli italiani riceve queste intrusioni indesiderate almeno una volta alla settimana. Inoltre, non solo sono irritanti, ma possono diventare pericolose per la nostra privacy e sicurezza.

Inoltre, queste telefonate possono farci sbizzarrire con scuse di ogni tipo per non restare ad ascoltare l’ennesima proposta commerciale. Ma adesso parliamo di soluzioni serie al problema. La chiave per liberarci finalmente di tutto questo enorme fastidio si chiama Incogni.

Stop alle chiamate spam e robocall: ecco come ci riesce Incogni

Incogni è il tool che tutti aspettavamo. Lo paghi soltanto 6,99 euro al mese per un anno, prezzo dovuto allo sconto del 50%. Questo abbonamento è l’unico modo per sbattere la porta in faccia alle continue telefonate dei call center. Ma come funziona esattamente?

Devi inserire le tue informazioni personali: nome, email, numero di telefono e indirizzo. Poi devi soltanto rilassarti mentre Incogni invia le richieste di cancellazione automaticamente ai data broker che custodiscono (e magari vendono) i tuoi dati.

Il risultato? La tua vita diventerà magicamente più tranquilla. Con meno telefonate e meno stress, puoi finalmente concentrarti sulle cose più importanti.

Non solo, Incogni non si ferma a bloccare semplicemente le telefonate. Questo strumento offre il monitoraggio continuo per assicurarsi che nessun’altro osi minacciare la tua quiete. Oltre a proteggere la tua privacy, il tool riduce il rischio di furto d’identità e ti permette di gestire con semplicità la tua presenza online.

Inoltre è anche flessibile: prova gratuita di 7 giorni e garanzia di rimborso di 30 giorni. A soli 6,99€ al mese per l’abbonamento annuale, è un investimento più che ragionevole. Quindi, armati di Incogni e dì addio alle chiamate spam e robocall che disturbano la tua serenità.