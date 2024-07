Chiavetta 128 GB (Kingston) a soli 8€: pro e contro

Approfitta dello sconto del 55% e allunga le mani sulla pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia. Potrai averla sempre con te, sulla scrivania oppure nello zaino o in borsa, persino agganciata al portachiavi, grazie all’apposito anello in dotazione. Ha molto spazio in cui salvare i file che desideri e l’affidabilità è quella garantita dal marchio. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche e ai punti di forza in dotazione, per capire cosa rende l’offerta di oggi un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

La pendrive Kingston DataTraveler Exodia

Con la tecnologia USB 3.2 puoi contare su una velocità elevata nel trasferimento dati, così da ridurre al minimo le attese sia durante la lettura che nella scrittura dei contenuti. Il cappuccio protettivo mantiene al sicuro il connettore. È compatibile con tutti i dispositivi: computer Windows, macOS, ChromeOS e Linux, lettori multimediali, televisori e molto altro ancora. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Se effettui subito l’ordine, la pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia arriverà direttamente a casa tua in pochi giorni con la spedizione gratuita. Sono quasi 50.000 le recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, con un voto medio molto alto (4,5/5 stelle). Questi i pro e contro dell’articolo.

Pro: affidabilità senza compromessi garantita dal marchio, tanto spazio a disposizione, design ben studiato;

contro: solo connettore USB Type-A (se ti serve quello USB-C, valuta questa alternativa Lexar in sconto).

Infine, ti segnaliamo che con un abbonamento Prime attivo, nei prossimi giorni (martedì 16 e mercoledì 17 luglio) potrai partecipare all’evento Prime Day e approfittare delle migliaia di offerte in ogni categoria di prodotto sull’e-commerce.