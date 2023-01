Chiavetta USB 256GB veloce e capiente a 23€: solo su Amazon

Consegna gratuita, disponibilità immediata e spedizione ultra veloce. In pochissimo tempo dall’ordine ricevi direttamente a casa tua una Chiavetta USB 256GB a soli 23 euro, invece di 25 euro. Della serie Amazon Basic, la sua tecnologia USB 3.1 ti permette di gestire qualsiasi contenuto in lettura e trasferimento dati con estrema rapidità. Inoltre, la sua struttura piccola e leggera la rende particolarmente adatta per essere portata sempre con sé.

Naturalmente, puoi anche metterla tra le tue chiavi per averla costantemente a portata di mano con i file essenziali. Il pratico anello la trasforma in un piacevole portachiavi e il sistema a nascondimento preserva il connettore USB da usura e possibili urti. Inoltre, gli standard tecnologici in essa contenuti garantiscono il massimo della sicurezza ai tuoi contenuti caricati sulla Pen Drive Amazon Basic.

Chiavetta USB Amazon Basic: con 256GB porti con te qualsiasi contenuto

Grazie ai suoi 256GB, la Chiavetta USB Amazon Basic è un ottimo prodotto. Quasi come un disco fisso da computer, ti permette di caricare qualsiasi contenuto senza rinunciare a nulla. Film, musica, software, file, documenti, immagini e tanto altro saranno sempre pronti all’utilizzo su qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB A. E con un pratico adattatore da USB C a USB A potrai anche visualizzarli su smartphone e tablet.

Acquista subito Amazon Basic 256GB a soli 23 euro, anziché 25 euro. Si tratta di un prezzo speciale destinato ai soli clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.