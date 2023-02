Chiavetta USB capiente e ultra veloce: 128GB a soli 10€

Kingston DataTraveler Exodia DTX è un’ottima Chiavetta USB. La nuova tecnologia USB 3.2 Gen 1 la rende particolarmente veloce sia durante la lettura che il trasferimento dei dati. La versione da 128GB ora è in offerta a soli 10 euro, invece di 15,99 euro. Questa mega offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. La disponibilità è immediata, ma i pezzi sono limitati.

In offerta trovi anche la versione da 64GB a soli 5 euro, invece di 7,99 euro. Stessa tecnologia della precedente solo con meno spazio di archiviazione disponibile. Colorate e pratiche, puoi portarle sempre con te grazie al comodo anello che le trasforma in un simpatico e utilissimo portachiavi doppia funzione. Approfittane subito, la consegna è gratis.

Chiavetta USB Kingston da 128GB: su Amazon è sottocosto

Scegli il meglio per i tuoi contenuti multimediali con Kingston DataTraveler Exodia DTX. Tanto spazio e estrema velocità in trasferimento con la Chiavetta USB 3.2 Gen 1 da 128GB. Grazie al cappuccio protettivo i tuoi dati sono sempre al sicuro. Inoltre, è retrocompatibile perciò potrai utilizzarla anche sui dispositivi datati con porta USB 2.0.

Acquistala subito in offerta a soli 10 euro, anziché 15,99 euro. Ovviamente per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.