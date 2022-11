Chiavetta USB capiente e veloce a soli 7€ su Amazon

Ultimi pezzi per la Chiavetta USB Lexar 3.0 a soli 7,99 euro, invece di 10,99 euro. Molto capiente e veloce, grazie alla tecnologia 3.0 il tempo di lettura e scrittura dati è rapidissimo. Inoltre, grazie ai suoi 64GB disponibili potrai archiviare davvero di tutto.

La sua struttura in metallo la rende particolarmente resistente. Potrai portarla sempre con te senza avere il timore che si rompa. L’anello posizionato sulla parte superiore della scocca trasforma questa Pen Drive in un comodissimo portachiavi.

Chiavetta USB Lexar: tanto spazio a un piccolo prezzo

La qualità non si discute, soprattutto quando costa così poco. Acquista la Chiavetta UBS Lexar 3.0 a soli 7,99 euro, invece di 10,99 euro. Fai l’affare del giorno su Amazon. In questo modo potrai portare con te tutti i file che ti servono.

Lavoro, svago o gioco, questa Pen Drive è una vera e propria benedizione. La velocità di lettura arriva fino a 100 Megabyte al secondo. Inseriscila nello stereo dell’auto e ascolta la tua musica preferita in viaggio. Collegala al televisore per gustarti gli ultimi film. Portala al lavoro per avere sempre con te tutti i documenti più importanti.

Insomma, La Chiavetta UBS Lexar da 64GB è pratica, versatile, sicura e resistente. Tutti i tuoi contenuti multimediali, anche i più preziosi, sono protetti. Mettila nel carrello a soli 7,99 euro, invece di 10,99 euro. È un’esclusiva Amazon.

