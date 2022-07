Chiavetta USB e Micro USB da 256GB SanDisk a metà prezzo su Amazon

Dopo il Prime Day 2022 continuano gli sconti su Amazon che ancora una volta sembra proprio inarrestabile. Ottimo prezzo infatti per la Chiavetta USB Dual Micro USB SanDisk a soli 49,49 euro, invece di 103,99 euro.

La paghi metà prezzo, ma ottieni un mini storage di archiviazione da ben 256GB di memoria interna. Tra l’altro potrai utilizzarla sia con laptop, computer, televisioni e autoradio, grazie al classico connettore USB-A, sia con smartphone e tablet, grazie al pratico connettore Micro USB.

In un attimo sarai connesso al tuo smartphone Android dove potrai liberare spazio spostando foto, video e documenti in pochi secondi su questa portentosa chiavetta USB di SanDisk.

Chiavetta USB Dual Micro USB: trasferisci ciò che vuoi velocemente e ovunque

Grazie alla Chiavetta USB Dual Micro USB SanDisk puoi trasferire tutto quello vuoi alla massima velocità possibile e ovunque. Dal tuo smartphone al computer e viceversa, senza fatica e solo con un dispositivo.

Al 52% di sconto porti a casa uno strumento indispensabile, del quale non puoi proprio fare a meno. Le componenti sono di altissima qualità e grazie a questo prodotto potrai mettere al sicuro i tuoi dati senza il rischio di perderli.

Non avrai più barriere tra smartphone, tablet e computer. Grazie al doppio connettore USB-A e Micro USB potrai trasferire dati in un attimo e archiviare quelli più importanti da qualsiasi dispositivo compatibile.

Questa chiavetta USB è dotata di tecnologia USB 3.0 e garantisce una velocità di lettura pari a 150 Mbps. SanDisk, invece, è sinonimo di sicurezza e qualità.

Non dovrai preoccuparti per i tuoi dati archiviati su questo dispositivo. Saranno sempre al sicuro perché non teme acqua, polvere e urti accidentali. Il materiale di cui è composta vanta una resistenza importante.

Non perdere altro tempo e approfitta di questo sconto incredibile. Metti nel carrello la Chiavetta USB Dual Micro USB SanDisk a soli 49,49 euro, invece di 103,99 euro, la trovi solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.