Chiavetta USB Ultra Eco SanDisk 128GB a soli 17€ (-53%)

Da oggi puoi archiviare i tuoi file rispettando l’ambiente. Scegli la Chiavetta USB Ultra Eco SanDisk a soli 17 euro, anziché 36,99 euro, e avrai 128GB di spazio per portare sempre con te tutto ciò che vuoi. Realizzata con il 70% di plastica riciclata, permette di salvare il 50% di emissioni di CO2, acqua ed energia durante la sua produzione. In pratica, risparmi e aiuti l’ambiente.

Aiuta il tuo portafoglio grazie allo sconto del 50% riservato su questa incredibile offerta. Ottieni uno storage portatile dove archiviare qualsiasi dato per poi utilizzarlo senza problemi su qualsiasi dispositivo dotato di porta USB A. Inoltre, se perdi qualche file non ti preoccupare. Grazie a RescuePRO Deluxe hai un software compatibile con questa Pen Drive capace di recuperare i contenuti eliminati accidentalmente.

Chiavetta USB Ultra Eco SanDisk: 128GB di pura velocità

Uno degli aspetti fondamentali per chi utilizza dispositivi esterni e portatili per l’archiviazione dei file è la velocità di lettura e scrittura. Grazie alla Chiavetta USB Ultra Eco SanDisk tutti i suoi 128GB disponibili verranno riempiti velocemente utilizzando la tecnologia 3.2. Questa garantisce fino a 100 MB/s per trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e sicuro. Le sue dimensioni ridotte e la struttura a portachiavi la rendono anche ultra portatile.

Mettila subito nel carrello a soli 17 euro, invece di 36,99 euro. Puoi acquistare questa offerta speciale solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

