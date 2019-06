I chipmaker USA possono aggirare il ban di Huawei?

L’inclusione di Huawei nella Entity List degli Stati Uniti e il conseguente ban impediscono in via ufficiale all’azienda cinese di acquisire tecnologia di provenienza USA, ma stando a quanto riferito da quattro diverse fonti alla redazione del New York Times alcuni chipmaker come Intel e Micron stanno continuando a rifornire il gruppo di Shenzhen con prodotti per diversi milioni di dollari. In che modo? Etichettando le componenti fornite come di provenienza non americana.

Il ban di Huawei, il modo di aggirarlo

Accadrebbe da circa tre settimane. In questo modo Huawei sarebbe in grado di continuare a portare i suoi dispositivi sul mercato, inclusi quelli destinati al segmento mobile (smartphone). Non è chiaro se si tratta di componenti destinate a prodotti già lanciati oppure a quelli ancora non commercializzati. In ogni caso, la definitiva entrata in vigore del ban, a meno di ulteriori rinvii, proroghe o cancellazioni, è fissata nel 19 agosto.