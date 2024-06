Chrome su Android: arriva la funzione Ascolta questa pagina

Google sta attualmente lavorando all’implementazione di una nuova funzionalità di sintesi vocale (TTS) su Chrome per Android, denominata “Ascolta questa pagina“. Questa funzione è in fase di sviluppo da diversi mesi e ora, con l’arrivo di Chrome 125, viene resa disponibile in modo più ampio agli utenti.

La funzione “Ascolta questa pagina” è accessibile per la maggior parte delle pagine web che contengono del testo. Una volta che il sito web è stato completamente caricato, l’opzione “Ascolta questa pagina” apparirà nel menu dei tre punti di Chrome per Android. È possibile trovare questa opzione tra le voci “Translate” e “Add to Home screen”, posizionata nella quarta sezione di questo menu in continua espansione.

Interfaccia utente e controlli del miniplayer

Quando si attiva la funzione “Ascolta questa pagina”, un pratico miniplayer apparirà nella parte inferiore della pagina. Questo miniplayer mostra un indicatore di avanzamento, un pulsante di riproduzione/pausa e un pulsante di chiusura, insieme al nome della pagina e del sito web attualmente in riproduzione.

Toccando il miniplayer, si accede a una serie di controlli avanzati, tra cui un pulsante di scorrimento per navigare all’interno della riproduzione, pulsanti per il riavvolgimento e l’avanzamento di 10 secondi e un selettore per la velocità di riproduzione (con opzioni che vanno da 0,5x a 4x).

Inoltre, il menu di overflow del miniplayer consente agli utenti di attivare o disattivare l’evidenziazione del testo e lo scorrimento automatico durante la riproduzione, oltre a offrire la possibilità di selezionare una voce diversa tra le varie opzioni disponibili per l’inglese statunitense, britannico, indiano e australiano.

L’interazione con il browser

La barra di controllo del miniplayer rimane visibile anche quando si aprono altre schede in Chrome, consentendo agli utenti di navigare liberamente mentre ascoltano il contenuto della pagina. Inoltre, la riproduzione continua anche se si blocca il dispositivo, a condizione che Chrome sia ancora in primo piano. Tuttavia, è importante notare che chiudendo completamente il browser, la riproduzione TTS termina.

Idealmente, la riproduzione dovrebbe proseguire in background, in modo simile a quanto avviene nell’app Modalità di lettura di Google. Nonostante questa limitazione, il browser è in grado di ricordare il punto in cui la riproduzione è stata messa in pausa, consentendo agli utenti di riprendere l’ascolto dal punto in cui si erano interrotti al momento del riavvio.

Scorciatoia della barra degli strumenti e accessibilità in vari contesti

Oltre ad essere accessibile tramite il menu di overflow, la funzione “Ascolta questa pagina” può essere impostata come scorciatoia della barra degli strumenti, posizionandola accanto alla Omnibox per un accesso rapido. Per farlo, gli utenti possono andare su Impostazioni > Avanzate > Scorciatoia della barra degli strumenti.

Questa opzione consente una riproduzione immediata con un solo tocco, rendendo l’utilizzo della funzione ancora più comodo. Inoltre, la funzione “Ascolta questa pagina” è accessibile anche nelle schede personalizzate di Chrome, garantendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo.

Disponibilità della funzione Ascolta questa pagina

Sebbene la funzione “Ascolta questa pagina” non sia ancora completa, Google sta lavorando attivamente per migliorarla e renderla sempre più stabile e ricca di funzionalità. Al momento, è disponibile un flag sperimentale per attivare la funzione, accessibile tramite chrome://flags/#read-aloud.