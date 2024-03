Chrome per Android consente di scegliere il gestore di password

Google migliora costantemente Chrome. Dal supporto per i chip ARM all’identificazione in tempo reale dei siti pericolosi. Nonostante le sue qualità, non tutti gli utenti Android vogliono utilizzare il gestore di password integrato nel browser. Per soddisfare le preferenze individuali, Big G ha introdotto una nuova opzione che consente agli utenti di selezionare un altro servizio per la gestione delle credenziali. La nuova funzionalità è stata scovata nel codice del sistema operativo mobile.

Anche se Chrome rimane un ottimo browser mobile, alcuni utenti preferiscono soluzioni alternative che si concentrano maggiormente sulla protezione della privacy, come ad esempio Brave. Uno degli aspetti che spesso viene criticato è l’imposizione da parte di Google dell’utilizzo del proprio gestore di password.

Fortunatamente, gli utenti di Chrome su Android potranno finalmente scegliere di utilizzare un servizio di gestione degli accessi di loro preferenza. Servizi come LastPass, 1Password o Bitwarden sono solo alcuni degli esempi di gestori di password alternativi che gli utenti possono selezionare, avendo così maggiore controllo e flessibilità nella gestione delle proprie credenziali.

Questa nuova funzione condivisa su X è stata individuata nel codice di Android. Secondo il feed, questa funzione è disponibile per le versioni Stable, Beta e Canary di Chrome. Tuttavia, è necessario abilitare “enable-autofill-virtual-view-structure” affinché l’impostazione venga visualizzata. Una volta abilitata, un’opzione di riempimento automatico consente di scegliere tra il gestore di password di Google o altri servizi, come mostrato nel video qui sotto.

4 months ago I showed a new section in Chrome for Android that lets you use other providers to autofill passwords, this feature now works and if you choose the "Use other providers" option, Chrome no longer shows you suggestions from its password manager:https://t.co/Uvgqr181vs pic.twitter.com/leDXe2Lhnx

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 18, 2024