Chrome: archiviazione automatica delle schede duplicate

Chrome potrebbe presto implementare una nuova funzione che di certo andrebbe a giovare in modo particolare ai tantissimi utenti che si ritrovano spesso e non propriamente volentieri ad avere a che fare con un gran numero di schede aperte in simultanea. Nelle più recenti build Canary del browser per Android è infatti emersa la capacità di archiviare tutte le schede duplicate.

Chrome: schede doppie chiuse automaticamente

Per cui, se si hanno più schede che duplicano le stesse informazioni, Chrome andrà ad archiviare automaticamente tutte quelle più vecchie e manterrà solo l’ultima versione nello switcher dei tab. Ciò dovrebbe rendere più semplice scorrere le schede quando necessario.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Chrome implementa già da tempo diverse tecnologie miranti ad ottimizzare le schede aperte. Ad esempio, sempre su Android, il browser consente di chiudere in automatico le schede che non sono state più toccate negli ultimi 60 giorni ed è proprio dalla stessa schermata delle impostazioni che sul sistema operativo mobile di Google viene permesso di attivare la nuova funzione di archiviazione delle schede doppie.

Considerando che la nuova feature è stata scovata nella versione Canary di Chrome, destinata specificamente agli sviluppatori e nota per essere instabile in quanto vengono implementate opzioni sperimentali, non è dato sapere con precisione quando la novità verrà effettivamente aggiunta nella versione stabile del browser e sopratutto se ciò accadrà effettivamente. La disponibilità nella relase Canary, infatti, non è assolutamente una garanzia del fatto che una specifica novità trovi spazio anche in quella stabile.