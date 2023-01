Chrome consentirà di disattivare le estensioni per sito

Google è attualmente al lavoro su una nuova funzione per Chrome grazie alla quale gli utenti potranno decidere di attivare e disattivare le estensioni per il browser a seconda del sito visitato.

Google Chrome: attivazione e disattivazione selettiva delle estensioni

Si tratta di una feature particolarmente interessante e che dovrebbe aiutare a mettere fine ai problemi che l’uso di alcuni add-on può comportare su determinati portali. Sono coinvolti soprattutto gli ad blocker, che su svariati siti non vengono consentiti, mentre su altri, dando origine a non pochi problemi di gestione.

Ad accorgersi per primo della novità e a segnalarla è stato l’utente di Reddit Leopeva64-2 che l’ha individuata nella versione beta del navigatore. Stando a quanto riferito, la feature è gestibile direttamente dal menu delle opzioni delle estensioni nella finestra principale del browser, tramite un apposito interruttore, mentre risulta assente nelle impostazioni di Chrome.

La nuova funzionalità dovrebbe venire resa ufficialmente disponibile con un futuro aggiornamento di Chrome, ma al momento non è possibile sapere quando, di preciso ciò accadrà. Non è neppure da escludere la tesi che la feature possa in realtà non venire implementata, nel caso in cui dovessero verificarsi dei problemi durate la fase di test e quindi Google non reputasse più opportuno attivarla.

Da tenere presente che sebbene sia possibile da tempo attivare e disattivare le estensioni in base ai siti dalle impostazioni specifiche di ciascuna estensione, la nuova funzione integrata con le impostazioni generali di Chrome è indubbiamente più semplice per intervenire su gruppi di estensioni personalizzate sito per sito.