Chrome: arriva la funzione per trasformare i siti web in app web

Negli anni, Google Chrome si è affermato come uno dei browser web più diffusi, grazie agli aggiornamenti regolari che migliorano la sicurezza e le prestazioni. Recentemente, è stata annunciata una nuova funzione volta a proteggere le reti domestiche dagli attacchi informatici, aggiungendo un ulteriore livello di controlli di sicurezza prima che un sito web possa interagire con i dispositivi connessi alla rete domestica. Ma non è tutto…

Interfaccia utente rinnovata

Oltre ai miglioramenti in termini di sicurezza, Chrome ha visto sviluppi significativi nell’interfaccia utente, adottando di recente il linguaggio di design Material You. Questa riprogettazione, mirata a modernizzare l’applicazione, ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità, con alcuni utenti nostalgici che preferiscono la vecchia interfaccia.

Condivisione sicura delle password

L’azienda ha inoltre introdotto la possibilità di condividere le password in modo sicuro all’interno di un gruppo familiare, semplificando la gestione degli account condivisi e rafforzando al contempo la sicurezza delle informazioni personali.

Trasformare le pagine web in applicazioni desktop

Big G sta introducendo una funzione molto interessante, che consente di installare le pagine web come applicazioni desktop, facilitando l’accesso diretto e più intuitivo ai contenuti preferiti. Questa opzione, individuata da un utente su X, si trova nel menu “Salva e condividi” di Chrome Canary, la versione sperimentale destinata agli sviluppatori e agli utenti avanzati.

In Chrome Canary now all pages are "installable", Google has added a new "Install page as app…" item to the Save and share submenu:https://t.co/79NFQQmMf3

.https://t.co/r8AL0zOJWy pic.twitter.com/yorewXO1F2 — Leopeva64 (@Leopeva64) March 7, 2024

Inizialmente destinata agli utenti Mac, è probabile che Google abbia intenzione di estendere questa funzione ad altri sistemi operativi come Windows o Linux, in base al successo e al feedback degli utenti.

Questa nuova funzione sfrutta le Progressive Web Apps (PWA). Le PWA sono applicazioni web che offrono un’esperienza simile alle app native pur funzionando tramite browser.

Questa nuova feature sfrutta le potenzialità delle PWA per convertire i siti preferiti dell’utente in vere e proprie app. Ciò permette di accedere al sito web come un’app a sé stante, con funzionalità avanzate come l’utilizzo offline, le notifiche push, l’installazione sulla home del dispositivo e una migliore integrazione di sistema.

Basterà accedere al sito web tramite Chrome e cliccare “Installa” nel menu del browser. Verrà così creata un’app a partire dalla PWA del sito, permettendo di aprirla e usarla esattamente come qualsiasi altra app installata sul PC. Un modo semplice per trasformare i propri siti preferiti in app sempre a portata di clic.