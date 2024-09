Chrome: in arrivo i gruppi di schede anche su iOS

Google ha appena annunciato in un nuovo post sul blog l’introduzione di alcune novità in Chrome, il popolare browser web, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle schede aperte sia su desktop che su dispositivi mobili. Queste funzionalità mirano a rendere più efficiente l’organizzazione e la sincronizzazione delle pagine web visitate dagli utenti, migliorando così la loro esperienza di navigazione.

Gruppi di schede di Chrome su iOS e sincronizzazione tra le piattaforme

Una delle principali novità riguarda l’introduzione dei gruppi di schede, già disponibili su Chrome per Android e desktop, anche alla versione iOS del browser. Gli utenti di iPhone e iPad potranno così raggruppare le pagine web correlate sotto etichette personalizzate, assegnando loro nomi e colori distintivi per una migliore identificazione. Questa funzione sarà accessibile tramite la griglia delle schede, permettendo di aggiungere una scheda a un nuovo gruppo con un semplice tocco prolungato.

Inoltre, Google sta lavorando per consentire la sincronizzazione dei gruppi di schede salvate tra diversi dispositivi. Ciò significa che gli utenti potranno iniziare una ricerca o una qualunque altra attività su uno smartphone e poi continuarla senza problemi su un computer desktop, ritrovando tutte le schede pertinenti già organizzate e pronte per essere utilizzate, senza perdere traccia del lavoro fatto. Questa funzionalità di sincronizzazione sarà presto disponibile anche per gli utenti di Chrome su iOS.

Suggerimenti proattivi dei siti web aperti su altri dispositivi

Un’altra interessante novità in fase di test su Chrome è la possibilità di ricevere suggerimenti proattivi dei siti web aperti su altri dispositivi. Quando un utente aprirà una nuova scheda sul browser, sia su Android, iOS o desktop, Chrome proporrà in modo intelligente delle pagine web che l’utente ha visitato di recente su un altro dispositivo.

Questa funzione mira a ridurre la necessità di utilizzare i segnalibri, rendendo più immediato l’accesso ai contenuti di interesse. I test di questa funzionalità sperimentale inizieranno nelle prossime settimane, ma non è ancora stata comunicata una data precisa per la sua implementazione definitiva.