Chrome per iPhone, ricerca simultanea di immagini e testo

Google ha deciso di coccolare un po’ anche gli utenti iOS, con un bel po’ di funzioni che i cugini Android si godono già da un pezzo. La più interessante di tutte? La possibilità di fare ricerche con Google Lens usando contemporaneamente immagini e parole.

Chrome su iOS riceve la ricerca per immagini e testo di Google Lens

Chrome per iOS poteva già utilizzare Google Lens per cercare un’immagine sull’iPhone o una ripresa dalla fotocamera, ma ora è possibile aggiungere anche delle parole per restringere la ricerca in un colpo solo. Ad esempio, è possibile caricare in Lens la foto di un disegno di una maglietta che ci piace e digitare il nome di un colore che preferiamo nella ricerca, per cercare di trovare la maglietta desiderata. Questo aggiornamento arriva mentre Apple ha lanciato la propria ricerca Visual Intelligence, che però funziona solo su iPhone 16 e 16 Pro.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ora con Chrome per iOS si possono salvare le immagini e i file (tipo i PDF) che si trovano online direttamente su Foto di Google e Google Drive. Così si hanno sempre a portata di mano, senza intasare la memoria dell’iPhone. Perfetto per chi ha già esaurito quei miserabili 5GB di spazio gratuito su iCloud o preferisce affidarsi a Google Drive.

Offerte e mini-mappe

Inoltre, iOS Chrome sta ricevendo Shopping Insights che avvisa l’utente quando c’è un’offerta da urlo sui prodotti che sta cercando, con tanto di tracker dei prezzi. Per attivare questa funzione è necessario sincronizzare la cronologia con Google e attivare l’opzione “Migliora ricerche e navigazione”, che invia a Google gli URL delle pagine si visitano.

C’è anche un visualizzatore di mini-mappe che fa vedere su Google Maps un indirizzo presente in un sito web, senza dover aprire Maps in un’altra scheda o passare all’app. Insomma, Chrome per iOS si è proprio dato da fare stavolta. E il bello è che Big G promette altre novità nei prossimi mesi.