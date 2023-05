Chrome: nuova funzione di traduzione su iOS e iPadOS

La novità relativa alla rimozione del lucchetto non è l’unica che oggi interessa il browser di Google. Il colosso di Mountain View, infatti, ha recentemente rilasciato una nuova versione di Chrome per gli utenti iPhone e iPad che implementa un’interessante nuova funzionalità relativa alla traduzione.

Chrome: su iPhone e iPad si può tradurre il testo evidenziandolo

Si tratta, per la precisione, della relase 113.0.5672.69, la quale risulta essere particolarmente interessante in quanto porta in dote una funzione che consente di tradurre il solo testo evidenziato manualmente.

Andando più nello specifico, per fruire della nuova funzione di traduzione che è stata integrata in Chrome per iOS e iPadOS è sufficiente evidenziare una parola o una frase, premere sul tasto (…) in basso a destra per accedere al menu del browser e fare tap sull’opzione Traduci.

Si tratta insomma di un cambiamento che può risultare particolarmente comodo per tutti coloro che non necessitano di tradurre intere pagine Web, ma solo specifici contenuti testuali.

Unitamente alla feature in questione, la nuova versione di Chrome per i device mobile di casa Apple implementa miglioramenti in fatto di stabilità e prestazioni, ma nel changelog ufficiale non viene specificato di preciso cosa è stato risolto o ottimizzato rispetto alla precedente relase.

Da tenere presente che quello in questione rappresenta il primo aggiornamento importante di Chrome su iOS e iPadOS dal 4 aprile. Con la precedente versione del browser, il colosso di Mountain View aveva invece introdotto le anteprime per i download e una riprogettazione del gestore di password integrato.