Google Chrome, addio lucchetto da barra indirizzi: ecco perché

Utilizzando Google Chrome su base quotidiana siamo stati abituati a notare sulla barra degli indirizzi l’icona del “lucchetto”, la quale appare accanto all’URL di un sito web presumibilmente per confermare la sicurezza del portale in questione. Questa è però una nozione nata per un malinteso che, giusto in queste ore, Google ha dichiarato di voler risolvere semplicemente rimuovendo il lucchetto e sostituendolo con un’altra soluzione, più chiara ed efficace.

Google Chrome saluta il lucchetto dalle URL

Questa novità riguarda in realtà non solo Google Chrome, ovvero il browser sviluppato dalla Grande G, ma Chromium e ciascun programma basato su tale codice. Nel post pubblicato dalla società si legge chiaramente quanto segue:

“L’icona del lucchetto ha lo scopo di indicare che la connessione di rete tra il browser e il sito è sicura, e che la connessione di rete non può essere manomessa o intercettata da terze parti, ma è un residuo di un’era in cui HTTPS era raro. Il malinteso non è innocuo: quasi tutti i siti di phishing utilizzano HTTPS e quindi visualizzano anche l’icona del lucchetto. I malintesi sono così pervasivi che molte organizzazioni, incluso l’FBI, pubblicano indicazioni esplicite secondo cui l’icona del lucchetto non è un indicatore della sicurezza del sito web.”

Come spiegato, purtroppo tale simbolo non corrisponde esattamente alla sicurezza del sito, in quanto la connessione HTTPS viene stabilita anche con siti poco sicuri, usati per phishing o truffe d’altro genere. Pertanto, l’icona del lucchetto verrà presto sostituita con l’icona soprastante, ovvero due elementari slider correlati alle impostazioni del browser e alle informazioni chiave del sito. Si tratta di una icona più neutra che aiuta a rendere più accessibili i controlli delle autorizzazioni e le informazioni di sicurezza aggiuntive, evitando al contempo i fraintendimenti che affliggono l’icona del lucchetto.

La nuova icona è ora disponibile nel canale Chrome Canary e verrà lanciata ufficialmente come parte di Chrome 117 per desktop all’inizio di settembre 2023. Verrà sostituita anche per la versione Android di Chrome e verrà rimossa completamente dalla versione iOS.