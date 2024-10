Chrome, nuovi controlli delle prestazioni per le schede

Google Chrome ha una lunga e meritata reputazione di intasatore di risorse. Tuttavia, i nuovi e migliorati controlli delle prestazioni dovrebbero aiutare gli utenti a tenere Chrome sotto controllo. A patto che non si tengano aperte centinaia di schede contemporaneamente per poi chiedersi perché Chrome stia monopolizzando così tante risorse di sistema…

Come annunciato in un post su The Keyword, Google sta introducendo nuovi controlli delle prestazioni per aiutare gli utenti a gestire il modo in cui Chrome utilizza le risorse di sistema. L’obiettivo è quello di fornire strumenti utili per tenere sotto controllo le schede che consumano troppe risorse, evitando così rallentamenti e problemi di prestazioni.

Chrome introduce strumenti per gestire le schede che consumano memoria

Una delle novità più interessanti è la funzione “Avvisi per problemi di prestazioni“, una funzione che si attiva quando un nuovo strumento di rilevamento individua una scheda particolarmente energivora. L’avviso appare come un piccolo grafico a forma di tachimetro, posizionato accanto alla miniatura dell’account nella barra degli strumenti di Chrome. Cliccando su questo simbolo, si accede a un elenco delle schede problematiche, con la possibilità di chiuderle immediatamente o di ignorare l’avviso.

Aggiornamenti alla modalità di risparmio della memoria

Oltre agli avvisi sule prestazioni, Google ha anche apportato alcune modifiche alla modalità di risparmio della memoria già presente in Chrome. Questa funzione, introdotta nel 2022, libera le risorse occupate dalle schede inattive in background. Le opzioni disponibili sono state rinominate in “Moderata”, “Bilanciata” e “Massima”, per riflettere meglio il loro impatto sulle prestazioni del browser.

La modalità “Moderata” adatta il comportamento di Chrome alle esigenze del sistema, gestendo autonomamente le schede in background. L’opzione “Bilanciata” tiene conto sia delle necessità del sistema che delle abitudini di navigazione dell’utente, mentre la modalità “Massima” è la più aggressiva e chiude le schede inutilizzate nel minor tempo possibile.

Come accedere alle nuove impostazioni

Per sfruttare al meglio questi aggiornamenti, gli utenti possono accedere alle nuove impostazioni tramite il menu a tre punti nell’angolo superiore destro di Chrome. Selezionando “Impostazioni” e poi la scheda “Prestazioni” sulla sinistra, si accede alle opzioni “Avvisi per problemi di prestazioni” nella sezione Generale e alle impostazioni aggiornate per il risparmio di memoria nell’omonima sezione.