Con l’aggiornamento alla versione 86 per il canale Stable di Chrome hanno fatto il loro debutto ieri anche le nuove release in quelli Beta e Canary. Quest’ultimo è passato alla 88 e tra le novità introdotte c’è la possibilità di attivare un flag chiamato Scrollable TabStrip: consente di effettuare lo scrolling tra le schede aperte nel browser interagendo con la rotella del mouse.

Chrome Canary attiva il flag Scrollable TabStrip

Il risultato è quello visibile nell’animazione qui sotto. In questo modo la larghezza assegnata alle singole schede non viene più ridotta a tal punto da non rendere visibile l’icona che contraddistingue il sito. Nulla che possa spostare il giudizio complessivo sul browser, ma un accorgimento in più che può tornare utile a coloro che quotidianamente si trovano a dover gestire un gran numero di tab all’interno dell’interfaccia di Chrome.

Per attivare la feature bisogna digitare “chrome://flags” (senza virgolette) nella barra dell’indirizzo e poi cercare la voce “Scrollable TabStrip” selezionando infine l’opzione “Enabled” dal menu a tendina.

Curiosamente il flag era stato introdotto in Chrome diverso tempo fa, circa un anno e mezzo, ma fino all’aggiornamento di questi giorni la sua attivazione risultava del tutto inefficace. Ora funziona solo con la versione Canary del browser su computer con sistema operativo Windows. Come sempre, dopo aver raccolto feedback ed eventualmente apportato perfezionamenti, Google renderà la caratteristica disponibile prima nel canale Beta e poi in quello Stable.