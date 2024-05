Chrome sistema un fastidioso bug con l'ultimo aggiornamento

Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Chrome per smartphone che fanno uso di Android, con cui viene sistemato un fastidioso bug che causava una schermata bianca nelle schede durante la navigazione. Si trattava di un problema fastidioso che impediva di fatto il corretto utilizzo del browser nei dispositivi mobili con il robottino verde.

Chrome: sistemato il fastidioso bug delle schede bianche

La nuova versione di Chrome rilasciata per Android da Google è la 125.0.6422.113 e va a sistemare un bug che ha riguardato milioni di utenti, il quale causava la comparsa totalmente casuale di una schermata bianca nelle varie schede aperte. Il problema si presentava nello specifico durante il passaggio da una scheda all’altra, il che faceva inizialmente pensare a un banale errore di caricamento o render della pagina, mentre infine si è trattato a tutti gli effetti di un bug dell’applicativo.

Per via dell’enorme diffusione del browser, in particolar modo per quanto riguarda l’ecosistema Android, il problema è stato subito notato da milioni di utenti che hanno da subito fatto notare la questione a Google con numerosi report, con l’azienda di Mountain View che, una volta resasi conto della problematica, si è subito messa a lavoro mettendo mano al codice per rilasciare una nuova versione nel Play Store.

Il bug è quindi stato sistemato nel nuovo aggiornamento per Chrome attualmente in fase di rilascio su Android, con cui la problematica dovrebbe essere stata risolta definitivamente. Gli utenti dovrebbero essere già in grado di aggiornare, poiché il rilascio è già cominciato 3 giorni fa, il 21 maggio. Nel caso l’aggiornamento non comparisse ancora, basterà attendere soltanto qualche giorno per poterlo scaricare.

Il browser di Google è uno dei più utilizzati dagli utenti di un po’ tutti gli ecosistemi, con un totale di 400.000 di utilizzatori, dominando con un ampio margine la scena attuale.