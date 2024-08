Chromebook Acer con Google AI in offerta per il Back to School Amazon

Offerta molto interessante di Amazon per il Back to School sul Chromebook Acer Plus 514, un laptop che viene fornito con 12 mesi di intelligenza artificiale Google, che puoi acquistare a soli 329 euro invece di 369.

Acer Chromebook Plus 514: le caratteristiche e l’importanza di Google AI

Il Chromebook di Acer è alimentato naturalmente da ChromeOS, il sistema operativo sviluppato da Google, veloce e sicuro, potenziato dagli strumenti di intelligenza artificiale. Potrai scrivere testi professionali, creare sfondi unici o migliorare le tue foto in modo facile e veloce.

Per 12 mesi potrai usufruire gratuitamente del piano Google One AI Premium, che include Gemini Advanced e Gemini in Gmail e Docs, insieme a 2 TB di spazio di archiviazione cloud sicuro.

ChromeOS ti mette inoltre al riparo dai virus grazie ai suoi livelli di protezione integrati: ad oggi on è stato documentato alcun attacco virale riuscito su ChromeOS, un dato che parla da solo. Il laptop è alimentato dal processore Intel Core i3-N305 di ultima generazione per prestazioni di alto livello e una strepitosa efficienza energetica, con una batteria che dura fino a 10 ore.

Il display Full HD da 14 pollici con cornice stretta e rivestimento antiriflesso non è solo bello da vedere, ma è anche estremamente funzionale, permettendoti di lavorare ovunque, anche in condizioni di forte luminosità. Per completare il quadro, l’audio DTS e i due altoparlanti rivolti verso l’alto offrono un’esperienza sonora di alta qualità, perfetta per il tuo intrattenimento.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista l’Acer Chromebook Plus 514 in offerta a 329 euro invece di 369.