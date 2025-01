Chromebook Acer in offerta, un must have: design e prestazioni

Amazon propone oggi in offerta un notebook adatto a tutte le scrivanie: si tratta del modello Acer Chromebook 315. La riduzione di prezzo rispetto al listino ufficiale lo rende particolarmente conveniente per chi sta cercando un portatile da avere sempre con sé, a casa, in ufficio oppure in mobilità.

Le specifiche tecniche di Acer Chromebook 315

Integra un display Full HD da 15,6 pollici perfetto per ogni utilizzo, dallo studio alla produttività. Sotto la scocca nasconde un comparto hardware di alto profilo, nonostante il design sottile e leggero, con il processore Intel Celeron 4500 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione (espandibile con microSD). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, le porte USB 3.2 Type-A e Type-C, il touchpad GlassOcean realizzato con materiale riciclato per la sostenibilità, la webcam con microfono, gli altoparlanti stereo DTS e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS di Google con accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android. Scopri di più nella descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di oggi e acquista Acer Chromebook 315 al prezzo di 279 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis direttamente a casa tua assicurata già entro domani se lo ordini adesso. La disponibilità è immediata.

I punti di forza del notebook non si limitano a quelli già elencati: come si legge nella scheda del prodotto ci sono anche il design compatto, la superficie antiriflesso che ricopre lo schermo, la protezione antivirus integrata e altro ancora.