Chromebook: Google pensa a modelli di fascia alta

Per qualche tempo, Google ha cercato di convincere i consumatori non solo ad acquistare i Chromebook, ma anche a farlo rivolgendosi a soluzioni appartenenti alla fascia alta del mercato. Nel 2022, infatti, ha collaborato con produttori quali Lenovo, Acer e Asus per realizzare computer per il cloud gaming. È notizia odierna, invece, quella che “big G” lancerà un nuovo marchio per laptop premium.

Chromebook: modelli premium in arrivo entro la fine del 2023

Fonti al momento rimaste anonime informano a tal riguardo che Google intende lanciare il nuovo marchio Chromebook X che dovrebbe comprendere computer con precise specifiche hardware capaci di garantire prestazioni elevate, come i chip Zen 2+ (che attualmente non esiste ancora), Zen 3 di AMD e i chip Core 12th Gen di Intel, ma non è escluso che possano essere incluse altre CPU più recenti.

Viene altresì fatto presente che i Chromebook X dovranno poter disporre di una quantità specifica di RAM e di una buona webcam.

Caratteristiche hardware a parte, i Chromebook X potrebbero ottenere pure alcune funzioni software esclusive che non vengono fornite con i normali Chromebook, come il supporto alle didascalie dal vivo e l’auto-blur degli sfondi per le videoconferenze, unitamente a un massimo di 16 scrivanie virtuale, la possibilità di accedere ai file di Google Drive offline e altro ancora.

I primi Chromebook X dovrebbero fare capolino sul mercato prima della fine del 2023, dunque in perfetto tempismo con il periodo dello shopping natalizio, ma è bene precisare che sino ad allora il nome adottato potrebbe pure essere soggetto a cambiamento.