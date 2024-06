Il Chromebook Samsung a 219€: OFFERTA a TEMPO su Amazon

È al suo prezzo minimo storico: approfitta dell’offerta a tempo proposta da Amazon e compra il Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 218 euro. Si tratta di un ottimo affare per chi cerca un laptop economico, ma al tempo stesso completo e versatile, dal design sottile ed elegante, pensato per la portabilità come dimostra la certificazione militare MIL-STD-G810G e dunque resistente a cadute, contatto con l’acqua e temperature estreme.

Samsung Galaxy Chromebook Go in forte sconto

Le specifiche tecniche lo rendono adatto allo studio, ma anche a gestire le operazioni base della produttività quotidiana come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica, senza dimenticare l’intrattenimento nel tempo libero (navigazione, streaming e così via). Il sistema operativo è ChromeOS con supporto al download delle applicazioni Android dalla piattaforma Google Play. Per saperne di più, rimandiamo alla pagina dedicata.

Display da 14 pollici con risoluzione Full HD;

processore ‎Intel Celeron con GPU Intel UHD Graphics;

4 GB di RAM;

64 GB di memoria interna;

Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless;

webcam con microfono, altoparlanti AKG;

due porte USB-C, una USB 3.2 Type-A 3.2, slot microSD e jack audio;

batteria con autonomia elevata (fino a 12 ore).

Al prezzo finale di soli 218 euro, il Samsung Galaxy Chromebook Go è davvero un ottimo affare. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: se sei interessato, il consiglio è di metterlo subito nel carrello per non perdere l’occasione.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon sia per la vendita che per la spedizione. Inoltre, se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.