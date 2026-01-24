Chromebook nelle scuole addestra studenti a essere clienti fedeli

Ci sono segreti che le aziende si tengono ben stretti. E poi ci sono documenti interni che finiscono nelle mani di un giudice durante un processo sulla salute mentale dei minori e che rivelano esattamente quello che tutti sospettavano.

Google ha passato oltre un decennio a riempire le scuole di Chromebook dicendo che era per aiutare l’istruzione. E probabilmente lo era, in parte. Ma era anche, come confermano i loro stessi documenti interni, per integrare gli studenti nell’ecosistema di Big G e creare fiducia e fedeltà verso il brand per tutta la vita.

Google voleva “addestrare” gli studenti a essere clienti fedeli, le prove

È scritto tutto in una presentazione del 2020, emersa in una causa intentata da distretti scolastici, famiglie e procuratori generali statali contro Google, Meta, ByteDance e Snap. La frase sotto accusa è quella che riassume tutta la strategia, e che appare persino più volte nella presentazione: Se porti qualcuno sul tuo sistema operativo in anticipo, ottieni quella fedeltà precocemente e, potenzialmente, per tutta la vita . La ricetta quindi, è prendere i bambini quando sono piccoli, abituarli a usare i prodotti, per renderli clienti fedeli per sempre.

Una delle slide della presentazione mette in evidenza un articolo del New York Times del 2017, mettendo in grassetto una citazione che afferma che Google è parte di una battaglia per accaparrarsi gli studenti come futuri clienti. Non è il New York Times che accusa Google. È Google che cita il New York Times per spiegare ai propri dirigenti cosa stanno facendo.

Lo hanno messo in grassetto. Come se fosse una cosa di cui essere orgogliosi. Come se accaparrare bambini come futuri clienti fosse un obiettivo aziendale legittimo… Il documento include anche uno studio su come i marchi di laptop utilizzati nelle scuole abbiano un’influenza sui modelli di acquisto. Quindi se un bambino usa un Chromebook a scuola, quando sarà il momento di comprare un computer per casa, sceglierà probabilmente un Chromebook. O almeno un prodotto Google.

È la stessa logica che ha guidato Microsoft per decenni con Windows nelle scuole. Se si cresce usando Word, Excel e PowerPoint, si continuerà a usare Word, Excel e PowerPoint per il resto della propria vita lavorativa. Perché imparare a usare software diversi quando già si conoscono questi?

Google ha semplicemente applicato la stessa strategia ai Chromebook. E, secondo i documenti interni, ha funzionato.

YouTube nelle scuole come “canale preferenziale per futuri utenti”

Ma i Chromebook erano solo l’inizio. Il documento suggerisce che YouTube nelle scuole potrebbe creare un canale preferenziale per futuri utenti e creator. Che è ancora più audace. Perché YouTube non è un sistema operativo o un software di produttività. È una piattaforma di intrattenimento che genera dipendenza.

E Google voleva portarla nelle scuole. Non principalmente per educare, ma per abituare i bambini a usarla. Per creare quella fedeltà precoce che si traduce in un utilizzo costante per tutta la vita.

Il problema è che Google stesso ammette nei documenti che YouTube ha problemi seri quando si parla di scuole. Riconoscono che gli sforzi per rendere YouTube sicuro per le scuole devono ancora funzionare. E poi c’è l’impatto sulla salute mentale. Una presentazione del 2024 mostra una slide che ammette che molti rimpiangono il tempo perso o che YouTube li ha distratti dal lavoro o persino dall’andare a letto in orario.

Quindi Google sapeva che YouTube crea dipendenza, distrae, rovina il sonno. E voleva metterlo nelle scuole comunque. Per creare futuri utenti fedeli.

Il portavoce di Google dice che i documenti “travisano”

Ovviamente, quando questi documenti sono emersi, Google ha negato tutto. Il portavoce Jack Malon ha dichiarato a The Verge che i documenti “travisano” il lavoro dell’azienda. YouTube non fa marketing diretto nelle scuole e abbiamo risposto per soddisfare la forte domanda degli educatori di contenuti di alta qualità e allineati ai programmi scolastici , afferma Malon.

È vero che gli educatori vogliono contenuti educativi. Ma i documenti interni di Google non parlano di rispondere alla domanda degli educatori. Parlano di creare fiducia e fedeltà verso il brand per tutta la vita. Parlano di accaparrarsi gli studenti come futuri clienti. Parlano di canali preferenziali per futuri utenti.

Non è marketing diretto, forse, ma è sicuramente una strategia di acquisizione clienti. Malon ha aggiunto che gli amministratori mantengono il pieno controllo sull’uso della piattaforma e YouTube richiede alle scuole di ottenere il consenso dei genitori prima di concedere l’accesso a YouTube agli studenti sotto i 18 anni.

Non cambia però il fatto che Google ha progettato deliberatamente una strategia per integrare i bambini nel proprio ecosistema. Non perché voleva aiutare l’istruzione. Ma perché voleva clienti fedeli per tutta la vita.

Il processo a breve

Snap ha già raggiunto un patteggiamento all’inizio della settimana. Google, insieme a Meta e ByteDance devono a andare processo. La selezione della giuria inizierà il 27 gennaio 2026. E questi documenti interni saranno probabilmente una delle prove più dannose contro Big G. Perché dimostrano che l’azienda sapeva esattamente cosa stava facendo. Sapeva che stava creando dipendenza. Sapeva che stava mirando ai bambini. Sapeva che l’obiettivo era la fedeltà a vita. E lo ha fatto comunque. Non perché era necessario per l’istruzione. Ma perché era buono per il business.