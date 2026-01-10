ChromeOS resta: Google smentisce l'addio ai Chromebook

So che in passato ci sono stati meme sull’impegno di Google verso i propri prodotti . Questa frase, pronunciata da John Maletis, vicepresidente della gestione prodotti ChromeOS , vale più di mille comunicati stampa. È l’ammissione implicita che sì, Google ha una reputazione consolidata nel lanciare prodotti, convincere la gente a usarli, e poi abbandonarli al loro destino.

Il cimitero è affollato: Google Reader, Google+, Hangouts, Inbox, Stadia, e la lista continua. Quindi quando qualche mese fa è emersa l’esistenza di Aluminium OS, un nuovo sistema operativo per PC basato su Android con l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza, è stato naturale pensare: ecco, ChromeOS è morto. Ma Google dice di no. Anzi, giura che stavolta è diverso.

Aluminium OS sostituirà ChromeOS? Google rassicura (ma i dubbi restano)

Le indiscrezioni su Aluminium OS hanno scatenato il panico tra chi usa Chromebook. L’idea era che Google stesse preparando il successore di ChromeOS e che, a lungo termine, i Chromebook così come li conosciamo sarebbero scomparsi. Silenzio totale da Mountain View per settimane, finché Maletis non ha deciso di parlare con Chrome Unboxed per fare chiarezza.

Secondo molti staremmo abbandonando i Chromebook, ma siamo lontani dalla realtà , ha detto. Il punto è che milioni di studenti, consumatori e dipendenti usano Chromebook ogni giorno. Scuole intere girano su questi dispositivi. Ignorarli tutti sarebbe un disastro di pubbliche relazioni e, probabilmente, anche legale. Quindi Google ha scelto la strada diplomatica: ChromeOS continuerà a esistere, ma cambierà pelle.

Un’altra preoccupazione riguardava il supporto software. Qualche anno fa, Google aveva garantito da 7 a 10 anni di aggiornamenti per i Chromebook. Un bel gesto, certo. Ma con l’arrivo di Aluminium OS, molti temevano che l’azienda facesse marcia indietro.

Maletis rassicura anche su questo: Manteniamo l’impegno di supporto decennale per questi dispositivi, a partire dal lancio della piattaforma . Anche se l’architettura cambia, i vecchi Chromebook non verranno lasciati a marcire. Almeno non nei prossimi dieci anni…

Il problema è che Google ha già dimostrato in passato di avere una memoria elastica quando si tratta di mantenere promesse sui prodotti. Stadia doveva rivoluzionare il gaming, Google+ doveva uccidere Facebook, Google Reader era insostituibile. Tutti morti e sepolti.

L’aggiornamento che divide il mondo in due

Maletis spiega che molti Chromebook recenti potranno migrare verso Aluminium OS tramite un aggiornamento. Ma molti, non significa tutti. Alcuni dispositivi più vecchi non saranno compatibili a causa di limitazioni hardware.

Questa divisione crea due categorie di utenti: quelli che riceveranno l’aggiornamento e potranno continuare a vivere nell’ecosistema Google, e quelli che resteranno bloccati su ChromeOS vecchio stile fino alla fine del supporto. E qui sta il nodo della questione: Google può anche promettere dieci anni di supporto, ma se nei prossimi cinque anni tutte le funzioni interessanti arriveranno solo su Aluminium OS, ChromeOS diventerà un sistema operativo di serie B. Supportato, sì, ma obsoleto.

ChromeOS è sopravvissuto più a lungo di tanti altri esperimenti Google, e questo è già un piccolo miracolo. Ha trovato una nicchia nell’educazione, nei dispositivi economici, negli ambienti aziendali dove serve qualcosa di semplice e sicuro. Ma promettere che “stavolta è diverso” richiede un atto di fede che Google stessa ha eroso negli anni.

Aluminium OS potrebbe essere davvero il futuro, che riunisce il meglio di Android e ChromeOS in qualcosa di nuovo. Oppure potrebbe essere solo un altro rebrand destinato a generare confusione, frammentare l’ecosistema e finire abbandonato. Staremo a vedere.