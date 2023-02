Chromecast con Google TV a un prezzo PAZZESCO su Amazon

Chromecast con Google TV è un ottimo dispositivo di ultima generazione in grado di rendere smart qualsiasi televisore dotato di una porta HDMI. Acquistalo e collegalo alla rete WiFi di casa. Potrai utilizzare tutte le piattaforme streaming disponibili direttamente dallo schermo della tua televisione. Inoltre, con un semplice tap potrai anche trasmettere contenuti dal tuo smartphone o tablet.

Goditi tutti i contenuti disponibili su Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube e tanti altri. Il telecomando con ricerca vocale compatibile a Google Assistant ti permette di gestire tutto anche con l'uso della tua voce.

Chromecast con Google TV: rendi smart il tuo televisore con meno di 30€

Ti servono meno di 30 euro per trasformare il tuo intrattenimento rendendo smart qualsiasi televisore. Collega Chromecast con Google TV tramite porta HDMI e inizia a vedere film, serie TV, docuserie, show e tanto altro in streaming live e on demand. Trasmetti sul grande schermo di casa foto e video direttamente dalla galleria del tuo smartphone o tablet con un semplicissimo tap.

Disponibile solo per i clienti Prime, iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

