Ciabatta 8 Prese con 2 interruttori a soli 24€

In offerta lampo, proprio in questo momento, su Amazon acquisti la Ciabatta 8 Prese a soli 24 euro, invece di 34,99 euro. Si tratta di un’occasione unica grazie al Coupon 15%, attivabile direttamente sulla pagina dell’articolo Amazon. Unendosi allo sconto del 5%, hai risparmio e qualità per alimentare i tuoi dispositivi in totale sicurezza. Infatti, questo dispositivo è dotato di protezione contro sovratensione. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo per i clienti Prime.

Ciabatta 8 Prese con protezione da sovratensione

Scegli questa Ciabatta 8 Prese Shuko dotata di due interruttori. Solida e sicura, è un prodotto di altissima qualità. Le sue dimensioni compatte sono state pensate per salvare spazio sulla scrivania senza rinunciare a diverse prese per collegare i propri dispositivi. Questa ciabatta è anche dotata di 2 porte USB-A e 2 porte USB-C per una ricarica velocissima dei tuoi device.

Acquistala ora a soli 24 euro, invece di 34,99 euro. Attiva il Coupon 15% dedicato a tutti i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.