Ciabatta Intelligente a 26€ e la tua casa diventa subito smart

A volte bastano pochi euro per migliorare la nostra vita. Come in questo caso, acquistando la fantastica Ciabatta Intelligente Multipresa WiFi a soli 26,99 euro, invece di 36,99 euro. Per ottenere questo prezzo devi applicare il Coupon di 10 euro offerto da Amazon e visibile sulla pagina.

Trasformerai così la tua abitazione in una casa smart. Compatibile con Google Home e Amazon Alexa, non con Apple HomeKit, è la soluzione ideale per gestire ciò che utilizzi di più utilizzando solo della voce. Potrai collegare una lampada, un ventilatore o qualsiasi altra cosa.

Le funzioni di questa Ciabatta Intelligente sono davvero impressionanti. Non solo comanderai tutto attraverso la tua voce, una volta che l’avrai configurata facilmente tramite la sua app dedicata, ma ha anche la protezione da sovraccarico 2500W 10A inclusa.

Ciabatta Intelligente Multipresa WiFi: massima compatibilità con Google e Alexa

Scegli il meglio a un prezzo vantaggioso. Approfitta subito del Coupon offerto da Amazon e acquista l’incredibile e funzionale Ciabatta Intelligente Multipresa WiFi a soli 26,99 euro, invece di 36,99 euro. Non te ne pentirai davvero.

Grazie alla sua app con controllo remoto e alla compatibilità con Google Home e Amazon Alexa, potrai gestire le 3 prese smart AC e le 4 porte USB. Puoi acquistarne una per ogni stanza della tua casa e anche per il tuo ufficio.

Con la funzione timer potrai creare e impostare programmi on/off oltre a una routine di timer di spegnimento automatico per ogni presa e per ogni singola porta USB. Inoltre, potrai anche programmare l’accensione e lo spegnimento impostando l’intervallo alba/tramonto.

Non dovrai più alzarti per accendere o spegnere la luce. Comanderai tutto solo con la tua voce. Controllerai tutto da remoto e, con la pratica applicazione dedicata, anche se sei fuori casa e in viaggio. In questo modo, ad esempio, potrai cucinare la cena accendendo il forno non appena uscirai dal lavoro.

Insomma, questa Ciabatta Intelligente Multipresa WiFi a soli 26,99 euro, invece di 36,99 euro, è un vero e proprio affare imperdibile. Coglilo al volo subito, lo trovi solo su Amazon, ma ricorda di attivare il Coupon di 10 euro per ottenere questo prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.