Cincinnati Master: come vedere in streaming Sinner-Thompson

Con grande sorpresa rispetto ai pronostici, Sinner sta facendo faville. Tutto pronto quindi per gli Ottavi di Finale del Cincinnati Master con il match Sinner-Thompson. I due tennisti scenderanno in campo domani, venerdì 16 agosto 2024. L’orario dell’incontro è ancora da definire. Puoi vederlo in diretta streaming su NOW. Cosa stai aspettando? Se ancora non lo hai fatto, attiva subito l’abbonamento a PASS SPORT.

A partire da soli 14,99€ al mese hai accesso a un mondo di sport tra cui anche il Cincinnati Master. Inclusi hai anche 3 match a giornata della Serie A Enilive, la Serie C e le Coppe Europee UEFA. Inoltre, puoi vedere anche i tornei ATP Tour, WTA Tour, Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis. Infine, in esclusiva hai anche tutte le gare di Formula 1 e MotoGP, le migliori partite di Premier League e NBA oltre a molto altro.

Cincinnati Master: Sinner-Thompson in diretta su NOW

Con NOW PASS SPORT hai tutto lo sport di Sky in diretta streaming ovunque tu sia e a un prezzo super vantaggioso. Attiva subito l’abbonamento a partire da 14,99€ al mese. Un’occasione unica per seguire in esclusiva il match Sinner-Thompson del Cincinnati Master. Questo incontro è frutto della sconfitta inflitta da Sinner a Michelsen che, a differenza dell’italiano, era in gran forma. Solo due set per assicurarsi la vittoria. Un KO che ha spinto Sinner agli ottavi di finale. Ecco la dichiarazione di Sinner ai microfoni di Sky dopo la partita:

È stata una partita dura. Lui aveva giocato tre match, per me era la prima. Ho cercato di capire le condizioni: sono molto contento, qui ho faticato negli anni. Ho avuto un atteggiamento positivo e questo mi ha aiutato. Non sono ancora al 100%, ma cerco di abituarmi a queste condizioni. L’obiettivo principale è lo US Open. Non ho avuto modo di prepararmi al meglio, ma adesso sono qua e voglio giocare più partite possibili.