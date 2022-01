Hollywood sulla Stazione Spaziale Internazionale

Che girare pellicole a centinaia di chilometri dalla Terra sia la nuova frontiera del mondo del cinema è cosa risaputa. Ora sappiamo anche che la Stazione Spaziale Internazionale accoglierà uno studio dedicato in cui realizzarle, in modo permanente. Accadrà entro il 2024 grazie alla connessione di un nuovo modulo.

Uno studio cinematografico sulla ISS

A occuparsi del progetto è Space Entertainment Enterprise, società già attiva su questo fronte con la co-produzione del film diretto da Doug Liman e che sarà parzialmente girato proprio a bordo della ISS, con protagonista Tom Cruise. Un progetto del tutto simile è quello messo in campo sul fronte russo con il regista Klim Shipenko e l'attrice Yulia Peresild, già in orbita per le riprese.

SEE-1, questo il nome del modulo che sarà agganciato alla Axiom Space Station (a sua volta collegata alla Stazione Spaziale Internazionale), includerà anche uno spazio destinato a show televisivi e persino eventi musicali o sportivi. Tutto da verificare come sarà possibile in un ambiente con quasi totale assenza di gravità.

Nelle scorse settimane, Joe Biden ha confermato l'impegno degli Stati Uniti a finanziare le missioni riguardanti la ISS almeno fino al 2030. Rimandata dunque ancora più in là la data del pensionamento, per una struttura che ha alle spalle ormai ben oltre due decenni di attività e che pare sempre più destinata a diventare meta del turismo spaziale.

In orbita fin dal 1998, si trova a circa 400 chilometri di distanza dal suolo, sopra le nostre teste, in movimento mantenendo una velocità media di 27.600 Km/h. Ogni giorno compie oltre 15 giri completi intorno al pianeta, uno ogni 90 minuti. Accade di poterla osservare durante il suo transito, condizioni del cielo permettendo, come avvenuto anche di recente in Italia.

Per conoscere la sua posizione in tempo reale è sufficiente visitare il sito della European Space Agency. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo sorvola l'oceano al largo delle coste peruviane, quando lo leggerete sarà molto probabilmente altrove.