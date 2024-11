Cinnamon 6.4: le novità dell'ambiente dekstop di Linux Mint

Cinnamon 6.4, l’ultima versione di uno degli ambienti dekstop più conosciuti tra le distribuzioni del pinguino, è finalmente stato rilasciato dagli sviluppatori di Linux Mint, insieme a una serie di correzioni e miglioramenti che, come accade in ogni versione, contribuiscono sempre più a raffinare e ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti.

Cinnamon 6.4: tutte le novità dell’ambiente dekstop aggiornato all’ultima versione

Cinnamon 6.4 concentra i cambiamenti sull’esperienza dell’interfaccia utente, con l’aggiunta di nuove funzionalità e, come di consueto, la risoluzione di vecchi problemi che caratterizzavano le precedenti versioni dell’ambiente. Tra le novità ci sono ora delle finestre di dialogo completamente riviste, con un aspetto più moderno e stondato, coerente con il resto dell’estetica dell’interfaccia e con una miglior usabilità.

Le finestre di dialogo rivisitate sono accompagnate da un layout rinnovato anche per l’OSD (On-Screen Display) dell’ambiente, il quale consente ora di passare da un’area all’altra di lavoro in maniera più fluida, a beneficio di chi utilizza molte finestre per le proprie attività al PC.

Il tema di Cinnamon 6.4 è stato aggiornato con un aspetto più pulito per il menu di avvio, il quale sfoggia ora uno stile migliorato per le icone dell’applet, insieme a un pannello di alimentazione anch’esso riprogettato. I pulsanti colorati dell’interfaccia sono stati inseriti nelle finestre di dialogo e nelle notifiche, al fine di rendere le interazioni visivamente più distinte e accessibili. Nelle impostazioni dello schermo è stata aggiunta ora una scheda dove è possibile abilitare la modalità “Night Light”, per la riduzione dell’affaticamento degli occhi durante le ore serali, attraverso un’apposita regolazione della temperatura colore dello schermo.

Le altre migliorie apportate dalla nuova versione interessano poi anche la navigazione, con la possibilità di usare le frecce del tastierino numerico nel menu principale e di mostrare solo le finestre dello schermo corrente nel caso in cui si faccia uso di una configurazione multi monitor, facilitando ulteriormente l’organizzazione delle attività.

Cinnamon 6.4 arriverà insieme a Linux Mint 22.1 “Xia” a dicembre, mentre per chi lo usa in un altra distribuzione Linux deve solo aspettarne l’arrivo nei repository.