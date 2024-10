CIQ lancia Rocky Linux RLC come alternativa a Red Hat

Rocky Linux RLC è una nuovissima distribuzione Linux pensata per le aziende, realizzata da CIQ come alternativa a Red Hat. Il nuovo sistema operativo ha rapidamente guadagnato popolarità e ora sta per essere lanciato in versione RLC. CIQ è un acronimo che sta per Ctrl IQ ed è una società che si occupa di fornire servizi e soluzioni aziendali di tipo open source, proprio come questo sistema operativo. È stata creata da uno dei fondatori originali di CentOS, con l’obiettivo di colmare il divario tra innovazione e affidabilità.

Rocky Linux RLC: lanciata l’edizione aziendale con conformità di sicurezza

Rocky Linux RLC è la nuova versione dell’edizione che assicura conformità per quanto riguarda sicurezza e legalità. Si basa sull’edizione gratuita del sistema, ma trae vantaggio da una maggior attenzione a questi ambiti per essere proposta in ambito aziendale, grazie a rigorosi standard di sicurezza.

L’edizione RLC viene ad esempio rilasciata con patch disponibili in tempi ben definiti e garantiti, fattore assolutamente fondamentale per quelle aziende che necessitano di correzioni veloci per le varie falle CVE o devono affrontare minacce di tipo “giorno-zero”.

Rocky Linux RLC, per questo motivo, fa anche uso di repository dedicati e sicuri, dove viene garantita la sicurezza dei pacchetti presenti, a differenza della versione libera che invece si basa su server indipendenti. Ciò contribuisce a proteggere le varie aziende ed organizzazioni da possibile codice malevolo derivante da potenziali attacchi ai pacchetti d’aggiornamento, con cui sarebbe facile compromettere i sistemi.

La versione RLC mantiene comunque la completa compatibilità sia con la versione libera che con Red Hat, in modo da facilitare ulteriormente le operazioni di migrazione al sistema operativo, rendendo l’alternativa notevolmente più competitiva. Include anche script appositi che permettono rendere semplice il passaggio ai repositori CIQ.

Rocky Linux RLC è proposto su un modello di prezzo con abbonamento annuale, dal prezzo di 25$ (circa 22,82€) all’anno.