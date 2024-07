Circle to Search consentirà di scansionare codici a barre e QR code

Circle to Search, la funzione lanciata con la serie Galaxy S24, ha riscosso un notevole successo grazie alla sua capacità di effettuare ricerche direttamente dallo schermo tramite gesti (cerchiando l’oggetto), rendendo il processo di ricerca rapido e pratico. Tuttavia, Google non si accontenta e sta lavorando per migliorare ulteriormente questa funzione, incorporando la scansione di codici a barre e QR code direttamente in Circle to Search.

Grazie a un APK teardown dell’app Google v15.19.45.29.arm64 beta, Android Authority è riuscita a individuare il supporto per i codici a barre e il QR code in Circle to Search. Con la versione v15.25.32, è stato possibile attivare la funzione e vedere come funzionerà una volta rilasciata pubblicamente.

Google al lavoro per integrare la scansione di codici a barre e QR in Circle to Search

Quando sarà attivata la nuova funzionalità di scansione in Circle to Search, quest’ultimo non si limiterà soltanto a fare una ricerca testuale su Google nel caso in cui si cerchi di scansire un codice a barre o QR code sullo schermo. Piuttosto, Circle to Search tenterà effettivamente di acquisire e decodificare il codice a barre o QR code visualizzato sullo schermo, così da estrarne le informazioni in esso contenute.

A questo punto, presenterà direttamente sull’interfaccia un riquadro (“chip”) con il risultato della scansione, che rimanderà quindi immediatamente ai contenuti collegati al codice anziché a una generica ricerca testuale su Google. In questo modo, la scansione e decodifica diretta del codice permetterà un accesso più rapido e preciso ai contenuti rispetto a una normale ricerca per parole chiave.

Vantaggi e casi d’uso della scansione di codici QR e a barre

La nuova funzionalità di scansione di QR code e codici barre integrata in Circle to Search rappresenta un notevole passo in avanti in termini di praticità d’uso. Ad oggi, per leggere un codice QR ricevuto via email, ad esempio per attivare una eSIM, è necessario fare uno screenshot, aprirlo in una app di galleria e infine utilizzare Google Lens per la scansione vera e propria.

Con Circle to Search dotato di scanner questi passaggi saranno superflui e sarà possibile acquisire e decodificare il codice direttamente dalla schermata in cui ci si trova, con un semplice gesto. L’integrazione risulterà ancora più comoda grazie alla rapidità di attivazione generale di Circle to Search.

Inoltre, equiparando le capacità di scansione di Lens con quelle di Circle to Search, Google compie un passo verso la parità funzionale tra i due servizi. Di recente Lens aveva ottenuto feature esclusive di Circle, mentre questa novità sui codici QR va nella direzione opposta, arricchendo in modo prezioso le possibilità offerte da Circle to Search.

Quando arriverà la nuova funzione di scansione di Codici a bare e QR Code

Al momento non ci sono informazioni precise su quando la funzionalità di scansione codici verrà effettivamente resa disponibile agli utenti di Circle to Search. Tuttavia, dal momento che è già stata sviluppata una versione funzionante della feature, come dimostra la demo, è ragionevole aspettarsi che il rilascio agli utenti finali avverrà nel prossimo futuro.

Ciò significa che nelle prossime settimane o mesi la capacità di scansionare e decodificare codici a barre e QR code direttamente dalla schermata tramite la ricerca gestuale potrebbe diventare una realtà.