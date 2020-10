Ancora una volta Cisco punta sulla formazione nel nostro paese, offrendo 500 borse di studio destinate ai futuri esperti nel campo della cybersecurity. Coloro selezionati potranno frequentare in modo del tutto gratuito un percorso basato sui contenuti della Cisco Networking Academy nonché accedere a laboratori e webinar con professionisti e aziende attive del settore digitale.

L’iniziativa, messa in campo in collaborazione con il Cybersecurity Co-Innovation Center e con i Partner Academy, è rivolta a tutti i residenti in Italia di età compresa tra 18 e 45 anni con un’istruzione di livello scuola superiore o universitario. Richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua inglese. Questo il commento di Luca Lepore, CSR & Corporate Affairs Manager di Cisco Italia, che fa riferimento diretto al programma Digitaliani.

Il gap di competenze in ambito cybersecurity si allarga di anno in anno. La domanda delle aziende rimane insoddisfatta e allo stesso tempo in molti non riescono ad entrare nel mondo del lavoro o hanno bisogno di riqualificarsi. Finanziando queste borse di studio vogliamo dare un segnale forte, offrendo più opportunità per specializzarsi in uno dei settori chiave di oggi e di domani. Diamo così seguito con una nuova iniziativa all’impegno per diffondere le competenze digitali che abbiamo preso all’interno del nostro piano di investimenti Digitaliani, mettendo al centro le persone.